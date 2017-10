41-Jähriger feiert sein Debüt in Heiligenhaus. Große Chance für VfL Benrath.

Armin Herzig hat Wort gehalten. Nach dem kürzlich bekannt gewordenen Abschied von Trainer Patrick Michaelis war der Vorsitzende des Fußball-Landesligisten Rather SV optimistisch, dessen Nachfolge bis zum Auswärtsspiel bei der SSVG Heiligenhaus am Sonntag klären zu können. Das scheint nun geklappt zu haben. Nach Informationen unserer Zeitung wird Andres Kusel neuer Trainer beim RSV. Mit dem 41-Jährigen präsentiert Herzig eine überraschende Lösung, wurde zuletzt doch vor allem über ein Engagement des Unterrather Jugendtrainers Toma Ivancic spekuliert.

Als Spieler wurde Kusel in jungen Jahren durchaus der Sprung in den Profibereich zugetraut. Letztich kickte er lange in der Oberliga (Union Solingen, TuRU, Ratingen) und gehörte dort zu seinen besten Zeiten zu den herausragenden Akteuren. Diesen Ruf muss sich der neue Chef an der Seitenlinie des Rather SV als Trainer erst noch erarbeiten.

Beim VfL Benrath sitzt Trainer Frank Stoffels trotz der prekären Lage fest im Sattel. Zumal die Schlossstädter am vergangenen Wochenende mit dem Heimsieg über die Spielvereinigung Odenkirchen ihren Negativlauf stoppten. Beim 1. FC Viersen bietet sich dem Tabellenvorletzten nun die große Möglichkeit, den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen.

Wie schnell man in der Tabelle klettern kann, machte der nächste Gegner des MSV Düsseldorf vor. Mit drei Siegen in Serie ist VdS Nievenheim so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Gegenseitig überraschen dürften sich die Teams kaum. Schließlich kennen sich MSV-Coach Mohamed Elmimouni und dessen gegenüber Thomas Bahr aus ihrer gemeinsamen TuRU-Zeit. magi