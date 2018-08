Das Turnier in Langenfeld wird als Dritter abgeschlossen.

Platz drei beim diesjährigen Select Cup der SG Langenfeld stimmte Vikings-Coach Ceven Klatt zufrieden, vor allem weil sich sein Team von Spiel zu Spiel steigern konnte. So boten die Wikinger gestern in der Partie um Platz drei ihre beste Leistung und konnten Ligakonkurrent Emsdetten mit 28:24 klar besiegen.

Nach einer Trainingseinheit am Vormittag hatte sich die Mannschaft von Ceven Klatt am Freitag mit 25:27 dem niederländischen Erstligisten Limburg Lions geschlagen geben müssen.

Einen Tag später kam die Klatt-Truppe zu einem klaren 31:22 über Gastgeber und Drittliga-Aufsteiger SG Langenfeld. „Die Weiterentwicklung stand im Vordergrund. Das hat funktioniert“, sagte Klatt. „Ich bin sehr zufrieden. Man sieht, dass die kleinen Rädchen immer besser in einander greifen.“

Personell musste Klatt am Wochenende nicht nur auf die beiden Langzeitverletzten Felix Handschke und Brian Gipperich verzichten, sondern auch auf Christian Hoße, der am Wochenende Vater wurde, sowie auf Neuzugang Srdjan Predragovic, der sich bei der Saisoneröffnung gegen die Rhein-Neckar Löwen den Daumen gebrochen hatte. Ob er bis zum Saisonbeginn am 24. August in Wilhelmshaven in den Kader zurückkehren kann, ist fraglich. Bis zum ersten Pflichtspiel (18. August) im Rahmen der 1. Runde um den DHB-Pokal bei Bundesligist Melsungen stehen für die Vikings noch zwei Testspiele an, am Mittwoch bei der HSG Krefeld (19.30 Uhr) und am Sonntag zu Hause gegen Zweitliga-Aufsteiger Bayer Dormagen.