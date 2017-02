In Salzkotten siegt das Team 96:95.

Düsseldorf. Der Aufwärtstrend bei den ART Giants Düsseldorf hat angehalten. Das Team von Interims-Trainer Jonas Jönke gewann auch beim Tabellen-Nachbarn TV Salzkotten 96:95 (28:14/18:29/21:18/29:34) und holte damit den vierten Sieg im fünften Spiel seit der Freistellung des vorherigen Übungsleiters Robert Shepherd. Durch den knappen, aber verdienten Erfolg überholten die Giants zudem im Klassement ihren Kontrahenten aus dem Bürener Land und sind mit 22:20 Punkten nun ihrerseits Sechster. „Für uns war es aber auch deshalb ein wichtiger Erfolg, weil Salzkotten äußerst heimstark ist“, sagte Jönke.

Aus diesem Grund hatte der 32-Jährige seinen Spielern eine klare Marschroute mit auf den Weg gegeben. Distanz-Würfe sollten intensiv verteidigt werden, um den unter dem Brett starken Hausherren die Chance zum Rebound zu nehmen. Ein Konzept, das besonders im ersten Viertel ausgezeichnet umgesetzt wurde. Salzkotten konnte sein Spiel nicht wie gewohnt aufziehen, musste hervorragend ausgespielte Angriffe hinnehmen und lag nach zehn Minuten mit 14:28 zurück. „Wir haben streckenweise richtig gutes Basketball gezeigt, defensiv unsere Prinzipien umgesetzt und im Angriff mit strukturierten Systemen agiert“, sagte Jönke.

Sebastian Kehr gelingt erneut ein Double-Double

Zwar riss im zweiten Abschnitt dieser Faden, doch angeführt von dem an diesem Tage überragenden Paulius Kleiza fanden die Giants nach der Pause wieder in die Spur. Der Litauer verwandelte 62,5 Prozent seiner Zwei-Punkt-Würfe, dazu gelangen ihm fünf „Dreier“ und auch bei sechs Freiwürfen zeigte sich der 28-Jährige nervenstark. Am Ende kam der Mann aus Kaunas auf fantastische 31 Zähler, aber auch Sebastian Kehr bestätigte seine derzeit so bestechende Form. Mit 15 Punkten und zehn Rebounds gelang dem 25-Jährigen erneut ein Double-Double.

Zwar wurde es in der gefürchteten Hederauenhalle am Ende dennoch eng, die Giants aber brachten ihren Vorsprung schließlich ins Ziel. Ein Zeichen für das gestiegene Selbstvertrauen, denn in der Hinrunde waren solche Nervenschlachten meist verloren gegangen. Jönke fordert das Team in dieser Hinsicht jedoch weiter. „Für die nächsten Aufgaben ist mir wichtig, dass wir die Leistung über 40 Minuten abrufen können, um uns nicht unnötig in Schwierigkeiten zu bringen.“ Nun aber darf Karneval gefeiert werden, das nächste Spiel bei den Baskets Münster steigt erst am 4. März.

ART Giants Kleiza (31), Dohmen (15), Kehr (15), Lewis (13), Goolsby (11), Zvinklys (6), Voca (3), Lovric (2), Zraychenko (0)