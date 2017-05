Es ist nahezu geschafft, auch nächstes Jahr sollte ein Düsseldorfer Team in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. Welch großer Stein den Fortunen da vom Herzen fiel, wurde nach dem Schlusspfiff in den Jubelszenen deutlich. Die Angst vor dem Abstieg war wohl doch größer, als die Spieler es vor der Partie hatten wahrhaben wollen. Wieder einmal war ein Auswärtsspiel nötig, um das Potenzial zu offenbaren. Einstellung, Aufstellung und taktisches Konzept passten diesmal. Jetzt ist aber nicht alles gut.

Es wird eine der großen Aufgaben für die kommende Saison sein, Kontinuität und Sicherheit ins System zu bringen. Ein Ansatz wäre es, mehr offensiv denkende Spieler zu verpflichten. Ein Spielmacher wie Kerem Demirbay fehlte, auch ein halbwegs gleichwertiger Ersatz für den zuletzt auf dem Zahnfleisch gehenden Rouwen Hennings. In Sachen Spielerverpflichtung muss also dringend Versäumtes nachgeholt werden, auch wenn das einem erneuten Neuaufbau nahe käme. Die Balance zwischen Defensive und Offensive muss besser sein. Eine dritte Saison in Folge, in der es gegen den Abstieg geht, ist den Fans nicht zu vermitteln. Fortuna muss aus den Fehlern lernen. Das ist in dieser Saison nicht gelungen.