Nach der Halbfinal-Teilnahme beim ATP-Turnier in Hamburg spielt der Slowake morgen gegen Krefeld.

Als Tabellendritter der Tennis-Bundesliga steht der Düsseldorfer Rochusclub nach sechs Spieltagen bestens da. Der Verbleib in der obersten Klasse ist mit den sieben bisher gesammelten Zählern so gut wie sicher. Aus den drei verbleibenden Partien möchte Teamchef Detlev Irmler jetzt noch das Bestmögliche herausholen.

„Wir können uns vielleicht sogar noch etwas nach oben orientieren“, erklärt der 76-Jährige. Damit spricht Irmler nicht von der Meisterschaft. Diese dürfte in diesem Jahr an Grün-Weiß Mannheim gehen. Aber eine Top-Drei-Platzierung ist im Bereich des Möglichen. Dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Krefeld, aktueller Tabellenzweiter, blickt der Teamchef gelassen entgegen. „Vielmehr beschäftigt mich, ob die Leute den ungewöhnlichen Spieltermin auf dem Zettel haben“, erzählt Irmler. Denn der Rochusclub bestreitet sein vorletztes Heimspiel der Saison bereits morgen (13 Uhr) auf der Anlage am Rolander Weg.

In Jozef Kovalik können die Düsseldorfer den Halbfinalisten des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum aufbieten. Der Slowake ist durch seinen Erfolg in der Weltrangliste wieder in die Top 100 vorgedrungen, wird derzeit auf Position 82 geführt. „Er hat Potenzial für die Top 50. Da kommt er auch bald hin“, orakelt Irmler, der für die Einzel zudem mit Filip Horansky und Mats Moraing planen kann.

Gegen Krefeld soll es der dritte Sieg im dritten Heimspiel werden

Positive Nachrichten gibt es auch vom „Sorgenkind“ des vergangenen Wochenendes. Matwe Middelkoop ist nach seinem Zusammenbruch im Spiel in Reutlingen wieder fit. Sander Arends und Hans Podlipnik-Castillo kommen ebenfalls für einen Doppel-Einsatz infrage. „Mit dieser Aufstellung können wir jedem Gegner Paroli bieten. Auch einer in der Tiefe so gut besetzten Mannschaft wie Krefeld“, erklärt der Teamchef. „Und die wollen ja noch was machen in den verbleibenden Wochen und vielleicht Mannheim den Titel wegschnappen.“

Zuletzt spielte Krefeld drei Mal in Folge 3:3 – ansonsten wäre der Abstand zu Mannheim deutlich geringer. Einem vierten Remis nacheinander würde der Rochusclub sicher nicht ablehnend gegenüberstehen. Doch gerade in den Heimspielen möchten die Düsseldorfer ihrem Publikum viel bieten. Wenn möglich, auch den dritten Sieg im dritten Auftritt auf eigener Anlage.