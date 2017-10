Die U 23 der Fortuna hofft, die gute Form aus dem Test zu konservieren.

Fortunas U 23 geht morgen in Wuppertal auf Punkteagd. Im Stadion am Zoo möchte der von Taskin Aksoy trainierte Fußball-Regionalligist am liebsten sogar fette Beute machen. Bisher ist es der „Zweiten“ noch nicht gelungen, drei Punkte auf einen Schlag vom Wuppertaler SV zu entführen. Im achten Anlauf soll dies nun endlich klappen. Allerdings weiß Taskin Aksoy auch, wie schwer dieses Unterfangen sein wird. „Der WSV hat eine echte Männermannschaft, die defensiv sehr gut steht und darüber hinaus auch in der Lage ist, guten Fußball zu spielen“, sagt der Fußballlehrer über den Tabellendritten.

Wohl auch mit Blick auf diese Partie entschied sich Aksoy, die nun ablaufende Länderspielpause mit einem Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zu füllen. Was der 50-Jährige beim Härtetest vor dem Ernstfall zu sehen bekam, verblüffte ihn selbst. „Wir haben ohne Verstärkung von oben gespielt und auch einen Kianz Froese beispielsweise nicht dabei gehabt. Dafür haben die Jungs es richtig gut gemacht. Wenn wir diese Leistung konservieren können, dann haben wir auch in Wuppertal eine Chance“, sagt Aksoy. Aufseiten der Flingeraner in Wuppertal fehlen wird neben Kianz Froese auch der angeschlagene Jungprofi Gökhan Gül.