Der gebürtige Düsseldorfer Jan Tauer (34) hat in Schwedens erster Liga gespielt. Für das Spiel gegen die Skandinavier warnt er vor einem Spieler.

Düsseldorf. Jan Tauer wird am Samstagabend ganz genau hinschauen, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel auf Schweden trifft. Der 34-Jährige Ex-Profi spielte einige Jahre in Schwedens erster Liga und kennt einige Akteure der „Tre Kronor“. Wir sprachen mit dem gebürtigen Düsseldorfer über den verpatzten WM-Auftakt der deutschen Mannschaft und die nun anstehende Partie.

Wie beurteilen Sie, Herr Tauer, den WM-Auftakt der DFB-Elf?

Jan Tauer: Das Ergebnis und die Leistung waren eine Katastrophe und für mich nicht nachvollziehbar. Unsere Mannschaft hat ohne Herz gespielt, was man so gar nicht gewohnt ist. Erst gegen Ende des Spiels wurde sichtbar, was das Team eigentlich zu leisten im Stande ist. Die Niederlage war definitiv verdient.

Was würden Sie mit Blick auf das heutige Spiel ändern, wenn Sie Trainer der deutschen Mannschaft wären?

Tauer: Man hat ja im ersten Spiel von Schweden gesehen, dass die Mannschaft Schwierigkeiten bekommt, wenn das Tempo hoch ist. Also würde ich mit Marco Reus und Julian Brandt auf jeden Fall zwei schnelle Spieler bringen. Vielleicht macht es auch Sinn, Thomas Müller in den Sturm zu stellen. Verzichten würde ich auf Sami Kedira und Mesut Özil. Nach den Eindrücken aus dem Mexiko-Spiel zu urteilen, sind beide nicht bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens.

Wie schätzen Sie Schweden als Gegner ein?

Tauer: Ich kenne das Team ganz gut, habe zum Beispiel gegen Marcus Berg oder Ekdal noch selbst gekickt. Das ist eine kompakte Mannschaft, in der alle gut nach hinten arbeiten. Schweden kassiert sehr wenig Gegentore. Sie agieren häufig mit langen Bällen auf Marcus Berg. Darauf muss die DFB-Elf aufpassen. Wenn uns ein schnelles Tor gelingt, dann glaube ich auch, dass wir mit 2:0 oder 3:0 gewinnen können. Aber je länger Schweden die Null halten kann, umso schwerer wird es für uns.

Wo werden Sie das Spiel schauen?

Tauer: Ich werde mir mein Deutschland-Trikot anziehen und die Partie in Stockholm mit ein paar schwedischen Freunden schauen. Ich drücke der deutschen Elf natürlich die Daumen, dass sie dieses wichtige Spiel gewinnt.