Der Vikings-Außen spielt im Derby gegen „seinen“ Verein.

Es wird das erste Duell zweier Vereine und dennoch ein Treffen alter Bekannter. Heute (19 Uhr, Uni-Halle Wuppertal) fahren die Rhein Vikings in der 2. Handball-Bundesliga zum Bergischen HC. „Das wird schon ein besonderes Spiel für mich. Immerhin geht es gegen ehemalige Mannschaftskameraden, und das dann auch noch in vertrauter Halle sowie vor bekannter Kulisse. Ich freue mich“, sagt Christian Hoße und ergänzt: „Hoffentlich nehme ich die richtige Kabine. Es ist schließlich das erste Mal, dass ich gegen den BHC antrete.“

Der Linksaußen war beim BHC eine Identifikationsfigur. Mit der B- und A-Jugend wurde er Meister, von 2007 bis 2017 stand er im Kader der ersten Mannschaft. Etwas überraschend folgte im Januar aber die Trennung. „Meine Rolle beim BHC hatte mich nicht mehr so erfüllt. Natürlich habe ich mir den Wechsel sehr genau überlegt, ich brauchte einfach eine neue Herausforderung“, erklärt der 29-Jährige.

Neben ihm kommen in Nils Artmann und Alexander Oelze zwei weitere ehemalige „Bergische Löwen“ zu ihrem früheren Verein, der mit 16 Siegen aus 17 Spielen souverän an der Spitze steht und den Wiederaufstieg in die Bundesliga anpeilt. Doch während Artmann das „Familien-Duell“ mit Bruder Jan austragen kann, ist Oelze zum Zuschauen verurteilt. „Ich habe mir in Hildesheim den Ellenbogen ausgekugelt. Dabei ist ein Band gerissen. Es nervt mich, dass ich nicht spielen kann. Aber ich unterstütze die Jungs in der Halle auf jeden Fall vom Spielfeldrand aus.“

In wie weit das reicht, bleibt abzuwarten. Für einen Erfolg werden die Vikings zuvorderst ihre starke Abwehr benötigen. Da ist der Neuling mit nur drei Gegentoren mehr als der BHC zweitbestes Team der Liga. „Wir haben unsere Punkte nicht geholt, weil wir Tore am Fließband werfen“, sagt Hoße. Der mit Frau Stefanie in Solingen lebende Bankkaufmann hofft im für ihn schwersten Auswärtsspiel der Saison auf einen schwachen Tag des BHC, gönnt diesem aber den Aufstieg. „Ich würde mich freuen, wenn mein alter Verein wieder in der ersten Liga spielt.“