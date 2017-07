Elisa Gräve löst das Ticket zur Hockey-WM.

Düsseldorf. Elisa Gräve und die deutschen Hockey-Damen haben sich für die Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert. Die Stürmerin des Düsseldorfer HC gewann am Dienstag mit der Nationalmannschaft das Viertelfinale bei der World League in Johannesburg gegen Gastgeber Südafrika mit 1:0 (1:0). Die vier Halbfinalisten sind automatisch für die WM in London und das Endturnier der World League im November in Auckland gesetzt. Matchwinnerin war die erst 17-jährige Camille Nobis, die 92 Sekunden vor der Halbzeitpause den Siegtreffer erzielte. Gräve, die dieses Mal als einzige Düsseldorferin dabei ist, hatte im ersten Gruppenspiel gegen Polen den 1:0-Siegtreffer erzielt. dpa/bes