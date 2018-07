Zwei Mal in Folge nicht in den Play-offs, nur eine gewonnene Serie in sechs Jahren. Die DEG wagt mal wieder einen Neuanfang. Mit dem stärksten Kader seit Jahren könnte der dieses Mal gelingen.

Es gehört zu den kuriosen Eigenarten dieses Sports, dass er immer dann in eine neue Saison startet, wenn die äußeren Umstände so gar nicht zu ihm passen wollen. Während die Menschen in Düsseldorf gestern bei Temperaturen um die 35 Grad schwitzten, traf sich eine Gruppe junger Männer an der Brehmstraße, um ein Spiel zu spielen, das einst im kanadischen Winter erfunden wurde. Und sie tat es mit einer auffallenden Freude. Da wurde auf dem Eis gelacht, da wurde hinterher für die rund 100 Fans lächelnd für Selfies posiert.

Das ist nicht ungewöhnlich für Eishockey-Spieler, wenn sie nach harten Wochen auf Laufbahnen oder in Krafträumen wieder in ihre natürlich Umgebung dürfen. Aber im Falle der Düsseldorfer EG hat das eine besondere Bewandtnis: Das erste Eistraining der neuen Saison ließ die enttäuschende Vorsaison mit Spielerrauswürfen, einer Trainerentlassung, dem Fan-Unmut und Platz elf zur abgeschlossenen Geschichte werden.

Seitdem ist viel passiert in diesem langen DEG-Sommer, der bereits im März begann. Verträge wurden nicht verlängert oder sogar aufgelöst, ein neuer Trainer und ein Dutzend neuer Spieler kamen. Und das teils von solch gutem Ruf, dass sich die Laune schlagartig gewandelt hat. Außen wie innen.

Verteidiger Marco Nowak hat die gestiegene Qualität bereits gestern am eigenen Leib erfahren. Gleich zu Beginn des Trainings spielte ihn Rückkehrer Ken-André Olimb während einer Zweikampfübung nach allen Regeln der Kunst aus. Nowak nahm es mit einem Lächeln. Er freue sich einfach über all die neuen Kollegen, die auch bei anderen Clubs auf dem Zettel standen und sich trotzdem für die DEG entschieden haben. Prompt zählt er seine Mannschaft nun zu den „Top sechs“ der Deutschen Eishockey Liga.

Das ist gewagt angesichts der finanziell wie sportlich enteilten Konkurrenz aus München, Berlin, Mannheim, Nürnberg und Köln. Aber es zeigt, dass sie an der Brehmstraße dran glauben, endlich aus dem langen Schatten des Misserfolgs heraustreten zu können. Rechnet man die beiden schwierigen Jahre nach dem Metro-Ausstieg hinzu, hat die DEG trotz des kurzen Aufschwungs unter Christof Kreutzer seit Sommer 2012 nur eine Play-off-Serie gewonnen. In vier der sechs Jahre hat sie die aufregendste Zeit des Jahres vom Sofa aus erlebt. Diese „Kultur des Verlierens“, wie sie das in Nordamerika nennen, kann sich in einem Club festsetzen. Selbst wenn das Personal wechselt. Der jetzige ist nicht der erste Neuanfang der vergangenen Jahre.