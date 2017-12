Düsseldorf. Der Pixum Supercup wird in den nächsten drei Jahren in Düsseldorf stattfinden. Die Handball-Bundesliga hat das Duell zwischen Pokalsieger und Deutschem Meister an die Sportstadt vergeben.

Im Supercup geht es um den ersten Titel der deutschen Handball-Saison. In den letzten Jahren war die Stuttgarter Porsche Arena Austragungsort, nun wird das Event im Düsseldorfer ISS-Dome stattfinden. Am 22. August 2018 wird der erste Supercup in Düsseldorf ausgespielt werden. red