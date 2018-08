DEG freut sich beim Turnier in Italien auf schwere Gegner.

Ob hinterher gejubelt werden darf, steht nicht fest. Aber es wird in jedem Fall angestoßen. Als Dankeschön an die 60 DEG-Fans, die sich am Wochenende im südtiroler Neumarkt angekündigt haben. Ihr liebstes Eishockey-Team spielt beim dortigen Dolomiten Cup. Danach gibt es einen aus. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Fans fast 2000 Kilometer fahren, um Testspiele zu sehen.

Für Trainer Harold Kreis kommt dem Treffen von vier Teams aus drei Ländern wichtige Bedeutung bei. Es ist der erste Härtetest des neuen Kaders. Der hatte zwar bereits ein Testspiel, ein 4:0 in Essen. Was aber niemand als Gradmesser definiert, weil die Essener in der 3. Liga zu Hause sind. Das Spiel war eine nette Geste an den Kooperationspartner, der die Einnahmen gut gebrauchen kann.

Sportlich wird die DEG erst heute in Italien gefordert. Um 20 Uhr geht es im Halbfinale gegen einen Vertreter der europäischen Oberschicht: den EV Zug. Für Kreis etwas Besonders, weil er bis zum Sommer bei den Schweizern arbeitete, und weil der Gegner eine Menge Qualität mitbringt.

Torhüter Pettersson Wentzel fällt für das Wochenende verletzt aus

Im Eishockey suchen sie sich selten unterklassige Sparringspartner. Den Stürmern durch ein 10:0 über ein Amateurteam Selbstvertrauen geben? Braucht niemand. „Wir würden am liebsten nur gegen bessere Mannschaften spielen“, sagt Niki Mondt, der Sportliche Leiter. Co-Trainer Tobias Abstreiter sieht das ähnlich. Weil man sich stets dem Niveau anpasse. Da kommt ein technisch starkes und schnelles Team wie Zug gerade recht. Zumal die DEG nun selbst schneller werden will. Wie weit sie damit ist, wird der Abend zeigen. Morgen steht dann entweder das Spiel um Platz drei (16 Uhr) oder das Finale (20 Uhr) an. Im Training habe das gut ausgesehen, sagt Abstreiter, nur am Dienstag nicht, da habe „die Intensität gefehlt“.

Man muss sich erst dran gewöhnen, dass sie bei der DEG wieder offen kommunizieren. Unter Trainer Mike Pellegrims galten konkrete Aussagen als Verrat. Jeder außerhalb des Teams war verdächtig, der DEG schaden zu wollen.

Harold Kreis verfährt völlig anders. Er gibt nicht nur den Spielern mehr Freiheiten, er redet auch. Zum Beispiel über Verletzungen. Torhüter Fredrik Pettersson Wentzel fällt für die Italien-Tour mit Adduktoren-Problemen aus. Weil Henrik Hane, der dritte Mann, in der U 20 gebraucht wird, leiht sich die DEG von den Kollegen aus Essen Patrick Cerveny aus. Der 21-Jährige hat vergangene Woche gezeigt, wie man über sich hinaus wachsen kann, wenn man gegen bessere Gegner spielt. Der ideale Mann also für das Wochenende in den Dolomiten.