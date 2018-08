U 19 siegt in Duisburg, die U 17 gegen Bielefeld.

Auf ein erfolgreiches Wochenende blickt Fortunas Fußball-Nachwuchs in den Junioren-Bundesligen zurück. Der U 19 vom Flinger Broich gelang mit dem 2:0 (0:0) beim MSV Duisburg der ersehnte erste Saisonsieg, die U 17 gewann mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld.

Drei Spieltage hat es gedauert, nun durfte Fortuna A-Jugend erstmals jubeln: Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Burak Yasin Yesilay für das vorentscheidende 0:1 (53.) in Duisburg. Den Rest erledigte der Kapitän persönlich. Für Shinta Appelkamp war das 0:2 (77.) bereits das dritte Saisontor im dritten Spiel. Bereits am Samstag hielt die U17 auf eigenem Platz Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) in Schach. Bei der Heimpremiere gelang Jamie-Maurice Weydert auf Vorlage von Alexandros Kiriakidis früh der Siegtreffer (12.). Auch in der Folge war die Elf von Jens Langeneke spielbestimmende und dem zweiten Treffer deutlich näher als die Arminia dem Ausgleich. Mit dem zweiten Sieg binnen vier Tagen kletterte die U 17 wie auch die U 19 auf den vierten Tabellenplatz.

Unterrather B-Jugend muss erste Niederlage der Saison hinnehmen

Die U17 der SG Unterrath musste am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen. Allerdings war das 1:3 (1:2) beim in dieser Saison stark eingeschätzten VfL Bochum kein Beinbruch für den mit zwei Unentschieden stark gestarteten Außenseiter. Das Team von Mo Rifi erwischte auch in Bochum einen prima Start und ging durch Denis Massold sogar in Führung (9.). Der VfL rückte die Kräfteverhältnisse aber noch vor der Pause mit zwei Treffern zurecht (26., 34.) und zog nach einer Stunde auf 3:1 davon. magi