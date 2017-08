Das Team von Taskin Aksoy bleibt nach dem 3:2 gegen den SC Verl Erster.

Düsseldorf. Bestens unterhalten durften sich die 350 Zuschauer fühlen, die am Samstag den Weg ins Paul-Janes-Stadion gefunden hatten. Beim am Ende etwas schmeichelhaften 3:2 (1:0)-Sieg von Fortunas U 23 über den SC Verl lieferten sich beide Teams einen turbulenten Schlagabtausch. Dass sich die Fortuna über drei Punkte und den vorübergehenden Erhalt der Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga West freuen durfte, hatte sie auch einem Debütanten zu verdanken. In seinem ersten Pflichtspiel für die Flingeraner stand Torhüter Max Schijns früh im Mittelpunkt. Mit einem starken Reflex gegen Cihan Özkara bewahrte der Niederländer die Platzherren vor einem Rückstand (3.). Die Führung der Fortuna nach zehn Minuten fiel aus dem Nichts. Shunya Hashimoto nutzte die erste Chance.

Fortan änderten sich die Kräfteverhältnisse auf dem Feld. Die Aksoy-Elf war nun tonangebend, versäumte es aber, noch vor der Pause weitere Tore nachzulegen. Ein Ballverlust von Gökhan Gül war kurz nach der Pause der Ausgangspunkt des 1:1 durch Özkara (52.). Die Fortuna konterte in Person des auffälligen Kaito Miyake (56.), fing sich aber nach einer unglücklichen Abwehraktion von Tom Zündorf erneut den Ausgleich (63.).

Nun wackelte die Heimmannschaft, die dann aber noch einmal eiskalt zuschlug. Nach einer Ecke stand Gül frei am zweiten Pfosten und köpfte ein (82.). „Der Sieg kam glücklich zustande, aber die Punkte nehmen wir gerne mit. Im zweiten Abschnitt standen wir unter Druck, haben aber immer einen Fuß dazwischen bekommen“, sagte Aksoy.