Der Halbmarathon und der Wettbewerb über 10 Kilometer sind bereits ausgebucht.

Zum 40. Male veranstaltet der SFD 75 seinen kultigen wie sportlich hochwertigen Martinslauf. 3500 Starter wollen sich am Sonntag am Unterbacher See auf die herbstlichen Strecken machen. Darunter ein Großteil der Düsseldorfer Top-Läufer wie Vorjahressieger Toni Riediger (ART), der sich im Vorjahr 100 Meter weit eines bissigen Hundes erwehren musste, bis ein mutiger Streckenposten des SFD 75 das Tier endlich bändigen konnte.

Gibt es – wie übrigens vorhergesagt – schönes Herbstwetter am Unterbacher See, sind neben den Läufern gleich noch Hunderte von Spaziergängern, Radfahrer und Freizeitjogger unterwegs. Das stellt keine leichte Aufgabe für die Streckenposten dar.

Wie beliebt der Laufsport in Düsseldorf und Umgebung ist, zeigt, dass es in den beiden wichtigsten Rennen über die Halb-Marathonstrecke von 21,1 Kilometern und über 10 Kilometer keine Startplätze mehr gibt, weil die beiden Läufe mit je 1200 Läufern seit Wochenbeginn längst komplett ausgebucht sind. Im Halb-Marathonlauf ist erstmals ART-Dauerläufer Nikki Johnstone dabei. Dem 33 Jahre alten Lehrer der Internationalen Schule in Neuss fehlt noch in seiner Läufer-Vita ein Sieg beim Martinslauf. Um so mehr freut sich Johnstone auch, endlich die einmalige Atmosphäre des Martinslaufes kennen zu lernen, wenn St. Martin hoch zu Ross am Ziel die Läufer erwartet, und es einen sehr schmackhaften Weckmann für alle Läufer gibt, die es ins Ziel schaffen.

Bei den Frauen ist über zehn Kilometer auch Vorjahrssiegerin Svenja Ojstersek (23/ART) dabei. Nicht mitlaufen werden die vielen starken Läufer des SFD 75, die in der Organisation sehr gebraucht werden. Für sie gibt es am Samstagnachmittag nach dem Aufbau des Läuferdorfs am See ein vereinsinternes Vorrennen, bei dem dann Maximilian Thorwirth (Deutscher U 23-Meister) oder Alexander Goßmann schon mal eine Zeit über zehn Kilometer der Konkurrenz für den Sonntag vorlegen. Weitere Informationen sind erhältlich unter:

martinslauf.eu