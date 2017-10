Dafür wird der DSC im Derby bestraft. Der SC West hätte sogar deutlich höher als 5:1 gewinnen können.

Fabian Gombarek zählt ganz sicher zu den besseren Fußballern. Doch neben einer überdurchschnittlichen Begabung im Umgang mit dem Ball bekam der 26-Jährige auch eine Portion Temperament mit in die Wiege gelegt. Eine Kostprobe dessen bekamen die Zuschauer des Derbys zwischen dem SC West und dem DSC 99 gestern geboten. Die sehr konsequente, aber vertretbare Rote Karte, die sich der Angreifer des DSC an alter Wirkungsstätte nach einem Tritt gegen James Hobson-Mc Veigh auf Höhe der Mittellinie einhandelte (17.), war sogar noch das geringere Übel. Nicht zu entschuldigen war sein Flaschenwurf, mit dem der frustrierte Rotsünder noch eine Fensterscheibe in der Gäste-Kabine zerstörte. Dass dabei niemand von den herumfliegenden Glassplittern verletzt wurde, war das einzig Positive an dieser beschämenden Aktion.

Zu diesem Zeitpunkt führte West durch einen Distanzschuss des agilen Rechtsverteidigers Ryutaro Omote bereits verdient mit 1:0 (7.), auch weil Gombareks Teamkollegen die Emotionen vermissen ließen.

Nach der Pause schalten die Gastgeber einen Gang zurück

Wie sich der DSC im ersten Abschnitt zerlegen ließ, war nicht alleine mit der fast halbstündigen Unterzahl zu begründen. Beim 2:0 kam erneut der aufgerückte Omote frei zum Schuss (26.). Das 3:0 musste DSC-Keeper Almantas Savonis auf seine Kappe nehmen. Den fast von der Torauslinie geschossenen Freistoß von Fabian Stutz muss er halten (33.).

Die Gäste hatten zu dem Zeitpunkt die Gegenwehr komplett eingestellt. So kam auch Marcel Ewertz zu einem Tor, das ihm selbst im Training wohl nie so leicht fallen dürfte (40.). Somit war die Partie bereits zur Pause entschieden, ohne dass der SC West viel dafür machen musste. Vielleicht auch mit Rücksicht auf das Pokalspiel in Oberhausen schalteten die Platzherren nach der Pause in den Energiesparmodus. Trainer Marcus John dürfte dies kaum gefallen haben. Nach einem Blackout von Rico Weiler verkürzte der Ex-West’ler Merveil Tekadiomona zum 1:4 (67.), das Wests Joker Anton Bobyrew aber prompt mit dem 5:1 beantwortete.

SC West: Siebenbach - Nakamura, Weiler, Zilgens, Commodore (50. Kasela Mbona)- Ewertz, Hobson-Mc Veigh, Stutz, Omote, Zieba (60. Dogan) - Deuß (70. Bobyrew)

DSC 99: Savonis - Driouch, Stefanovski, Matic, Flott (46. Antwi) - Rath, Öncü, Al-Bazaz, M.Ryboth - Becker (58. Tekadiomona), Gombarek; Tore: 1:0 (7.) Omote, 2:0 (26.) Omote, 3:0 (33.) Stutz, 4:0 (40.) Ewertz, 4:1 (67.) Tekadiomona, 5:1 (72.) Bobyrew