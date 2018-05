25 Schläge Vorsprung sichern den Tageserfolg. Damen-Team belegt den dritten Platz.

Der Meister zeigte seine Spielstärke. In der ersten deutschen Golf Liga (DGL) spielte die Herrenmannschaft des GC Hubbelrath (GCH) beim zweiten Spieltag groß auf. Beim Frankfurter GC deklassierte das Team von Meistermacher Roland Becker die Konkurrenz vom GC Hösel, G&LC Berlin-Wannsee, Hamburger GC und Frankfurter GC nach den gewerteten zehn Runden mit insgesamt 696 Schlägen um mindestens 25 Ballberührungen. „Wir haben den Tag gehabt, den man sich eigentlich jede Woche wünscht, aber eben nicht jede Woche bekommt“, sagte Becker sehr gut gelaunt. „Alle Spieler haben gut oder sogar sehr gut gespielt.“ Damit erfüllten die Hubbelrather ihr selbstgestecktes Spieltagsziel.

Die GCH-Damen hingegen verpassten das. Zweite wollten sie beim DGL-Treffen beim Golfclub Mülheim an der Ruhr werden. Nach den gewerteten sieben Runden landeten die Düsseldorferinnen aber „nur“ auf Rang drei. Die 521 Schläge waren genau 13 zu viel, um den Hamburger GC auf Platz zwei und 16 zu viele, um den Sieger aus Berlin-Wannsee noch zu gefährden.

„Wir sind nicht ganz zufrieden“, sagte Hubbelraths Damencoach Chris Webers. „Aber eigentlich geht der dritte Platz in Ordnung. Vorne wurde wirklich gut gespielt.“

In der Gesamtwertung liegen die Düsseldorfer Herren in Führung

Wie auch schon zum Saisonauftakt in Hubbelrath sorgten Asta Birna Magnusdottir und Sophie Witt mit jeweils 72 Schlägen auf dem Par 72-Kurs für die besten Düsseldorfer Ergebnisse. Diesmal gesellte sich auch Anna-Theresa Rottluff hinzu. Sie hat an ihrem US-College Semesterferien und spielte sich sofort ins Hubbelrather DGL-Team. „Vom Team her sind wir eigentlich flexibler aufgestellt als Wannsee, nur hat uns das diesmal nicht geholfen“, sagte Webers verärgert. Derzeit belegt der GCH in der Tabelle der DGL Gruppe Nord Rang drei.

Die männlichen Vereinskollegen hingegen haben mit dem Tagessieg die Spitzenposition vor dem GC Hösel, Wannsee, Hamburg und Frankfurt erobert. In erster Linie sind dafür Julian Baumeister, Maximilian Herter (beide 66 Schläge), Florian Schmiedel und Nicolai von Dellingshausen (je 67) verantwortlich. „Es hat viel funktioniert. Es waren viele gute Runden dabei. Der Platz gab es her, aber trotzdem muss man sie auch erst einmal spielen“, freute sich von Dellingshausen. Am 23. Juni geht es beim Hamburger GC weiter.