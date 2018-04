In Naumburg geht es um Titel.

Mit den Deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Naumburg (Saale) steht nach den nationalen Titelkämpfen über die Halb-Marathon-Distanz in der Vorwoche (mit dem Teamsieg für die ART-Langstreckler) die nächste große Meisterschaft für Düsseldorfs Leichtathleten an. Dazu gibt es große Straßenlauf-Veranstaltungen am Sonntag in Lintorf (1000 Läufer) und Korschenbroich (4000) und am Samstag den Werfertag in Nieukerk.

Für die Titelkämpfe im Straßen-Gehen findet man in der Meldeliste auch die beiden aktuellen NRW-Hallenmeister Katrin und Timo Schusters vom Gerresheimer TV. Landestrainerin Aina Mikrikow-Warnt (ART) ist erstaunt, dass der 17-jährige Timo statt der zehn Kilometer in der U 20 lieber die 20 Kilometer der U 23 angeht. „Er ist diese längere Strecke noch nie im Wettkampf gegangen,“ sagt die Trainerin. Vermutlich will er seiner Schwester Katrin (21) Gesellschaft leisten, die sich nun am Samstag um 9 Uhr gemeinsam an den gestrengen Gehrichtern vorbei auf den weiten Weg machen müssen.

Tawiah-Drillinge werden in Kerken im Blickpunkt stehen

„Zum Aermen Düwel“ nach Kerken-Nieukerk fahren am Samstag eine Reihe von Düsseldorfer Athleten zum Werfertag. Das Sportgelände heißt so, weil es früher ein sehr karges Landwirtschafts-Gebiet gewesen war, und der jeweilige Pächter dieser Flächen wegen des geringen Ertrages „als armer Teufel“ im Ort bezeichnet wurde. Unter den Teilnehmern sind auch die 13-jährigem ASC-Tawiah-Drillinge Dörte, Dorina und Dorinda und dürften „Am Ärmen Düwel“ besonders im Blickpunkt stehen.

Beim Internationalen Straßenlauf in Korschenbroich wird sich am Sonntag ART-Langstreckler Sebastian Reinwand im Elitefeld über zehn Kilometer mit einer Reihe von Top-Läufern um die lukrativen Geldprämien messen. B.F.