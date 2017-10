Der deutsche Topspieler kommt mit dem UHC Hamburg.

Die Hockeyherren des Düsseldorfer HC treffen morgen um 14.30 Uhr am heimischen Seestern auf den UHC Hamburg. Für die Mannschaft der Trainer Nicolai Sussenburger und Mirko Stenzel steht mit dem Spiel gegen die Hamburger Gäste eine richtungsweisende Partie an, da die Hanseaten als Tabellennachbar punktgleich mit dem DHC rangieren und die Düsseldorfer so mit einem Sieg den Tabellenkeller vorerst verlassen könnten.

Auch wenn die derzeitige Tabellensituation dies nicht vermuten lässt, steht dem DHC kein anderer als der dreifache European Hockey League-Sieger und vielfache Deutsche Vizemeister im UHC gegenüber. Die Hanseaten haben seit Saisonbeginn Verletzungssorgen und befinden sich in einer grundlegenden Umbruchsituation, so dass eine stark verjüngte Mannschaft am Seestern erwartet wird. Obwohl die Hamburger in dieser Saison kein Spiel gewinnen konnten, sind die Düsseldorfer gewarnt, denn der UHC gestaltete bisher jede Partie – auch die gegen die Topteams der Liga – eng und hat am Ende oft unglücklich den Kürzeren gezogen. Zudem kehrt an diesem Wochenende der Olympiasieger und mehrfache Welthockeyspieler Moritz Fürste ins Team zurück.

Gute Leistung gegen Mannheim hat Selbstvertrauen gebracht

„Wir haben das Ziel, den UHC zu schlagen“, sagt Stenzel. Nach der zuletzt guten Leistung gegen Mannheim, als der DHC dem Tabellendritten bei der knappen 2:3-Niederlage über weite Strecken Paroli geboten hat, können die Oberkasseler nun selbstbewusst auftreten: Rückkehrer Felix Meyer, wird das DHC-Mittelfeld verstärken, Dominic Giskes (Muskelverletzung) fällt aus. G.G.