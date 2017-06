Die 58. Auflage sorgte bei 24 Frauen- und Herrenteams an der Schorlemer Straße für guten Sport, Unterhaltung und viel Spaß.

Düsseldorf. Eifrig wurde am Montagnachmittag noch auf der Sportanlage an der Schorlemer Straße aufgeräumt und die Spuren der 58. Auflage des Pfingstturnieres beseitigt. Zuvor hatten 24 Mannschaften bei herrlichem Wetter viel Spaß an dem Traditionsturnier des SC West. Für Frank Paschke war es der letzte Auftritt in offizieller Mission beim Pfingstturnier. Rund 25 Personen kümmerten sich um das Reinemachen. Die Getränke-Pavillons, die Biertisch-Garnituren oder auch die Tore mussten abgebaut und eingelagert werden. „Als wir damit fertig waren, haben wir noch einmal den Grill angeworfen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Bis zum Tatort waren dann alle wieder zu Hause bei unseren Familien“, berichtete Frank Paschke, der sich zum 1. September beim SC West und der HSG Jahn/West von allen Posten zurückziehen wird.

„Ich habe das nun 16 Jahre lang gemacht und muss nun einfach mal einen Gang runterschalten. Außerdem ist es an der Zeit, den Weg für andere freizumachen.“ Die Saisonvorbereitung wird „Paschy“, wie er überall gerufen wird, noch mitmachen, danach ist dann Schluss. Eine kommissarische Lösung ist bereits gefunden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Sieger: St. Tönis bei den Damen und der TuS Lintorf bei den Herren

Sportlich überraschte bei den Frauen der Kreisligist TV Ratingen mit seinem neuen Coach Kai-Uwe Riepenhausen. Bis ins Finale des Pfingstcups schaffte es das Team aus der Dumeklemmerstadt. Erst dort musste sich der TVR der Turnerschaft St. Tönis geschlagen geben. Bei den Herren dominierte der TuS Lintorf. In einem internen Endspiel gewann die zweite Mannschaft gegen die eigene erste Mannschaft mit 16:14.

Auf ein nettes Spendengeld kann sich auch in diesem Jahr wieder der Ambulante Kinderhospizdienst freuen. Mit dem Spiel „Läuft wie am Schnürchen“ nahmen die Veranstalter wieder ein nettes Sümmchen für den guten Zweck ein. In einem Glas war eine 14,75 Meter lange Schnur. Für die Teilnehmer ging es darum, diese Länge genau zu ermitteln. Marc von der Mannschaft Potzblitz Mettmann gewann diesen Wettbewerb und lag am Ende nur 25 Zentimeter neben dem exakten Ergebnis.

Eine Überraschung ereignete sich am Samstag während des Aufbauens: Auf der Anlage tauchte US-Star Justin Bieber auf (» die WZ berichtete) und forderte einige Kinder des SC West zum gemeinsamen Fußball-Kick auf. Danach ging es schnell weiter Pink Pop Festival in Landgraaf in den Niederlanden.