Im Derby gewinnt die Sisic-Elf 2:1 in Ratingen. DSC 99 liegt schnell zurück und hätte fast noch ein 3:3 erreicht.

Nachdem der Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga vorzeitig unter Dach und Fach gebracht worden war, scheint auch das Spielglück zur TuRU zurückgekehrt zu sein. TuRUs Trainer Samir Sisic war nach dem 2:1 (0:0) im Derby bei Ratingen 04 ehrlich genug, um von einem „etwas glücklichen Sieg“ seiner Mannschaft zu sprechen. Dabei waren die Oberbilker den Platzherren vor 200 Zuschauern im Ratinger Stadion mit Ausnahme des Beginns beider Spielabschnitte nicht einmal unterlegen. Die Mehrzahl an klaren Torchancen besaß eindeutig Ratingen. Fatih Özbayrak brachte die Heimmannschaft dann auch nicht unverdient in Führung (59.). Nur vier Minuten später misslang Ratingens Stammkraft Phil Spillmann ein Befreiungsschlag völlig. Anstatt den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, traf Spillmann ins eigene Netz (63.). „Die Entstehung des Treffers passte heute irgendwie ins Bild“, meinte Sisic, der sich in der Schlussphase noch über einen eigenen Treffer freuen durfte. Der kurz zuvor ins Spiel gebrachte Christopher Krämer tankte sich gegen zwei Gegenspieler durch, umkurvte auch noch Ratingens Keeper Felix Burdzik und legte ab auf den ebenfalls eingewechselten Julian Kanschik, der auch noch zwei Gegner ausspielte und den Ball locker über die Torlinie beförderte (89.). Parallel machte auch die mit zahlreichen Spielern aus dem Oberliga-Kader verstärkte zweite Mannschaft mit einem 6:2 über den SV Hösel den Klassenerhalt in der Kreisliga A perfekt.

TuRU: Kohnen - Wolf, Ozon, Klicic (62. Schneider), Ayas (86. Krämer), Matten, Ferati, Hotic, Reitz, Fahrian, Abel (62. Kanschik); Tore: 1:0 (59.) Özbayrak, 1:1 (63., ET) Spillmann, 1:2 (89.) Kanschik

Das Duell der stärksten Heim- gegen die schwächste Auswärtsmannschaft nahm zu Beginn den erwarteten Verlauf. Nach einer knappen Viertelstunde und zwei Abwehrfehlern lag der DSC 99 bei SW Essen mit 0:2 zurück und steuerte auf eine herbe Pleite zu. In der Folge fing sich der „Club“ aber und durfte trotz der 2:3-Niederlage am Ende sogar einigermaßen zufrieden die Heimfahrt antreten. „Das Spiel fing denkbar schlecht für uns an. Danach hat sich die Mannschaft gefangen und für ihre Verhältnisse sogar ein ordentliches Spiel gemacht“, sagte DSC-Coach Andreas Billetter.

DSC 99: Pitzer - Stefanovski, Aydin, Wölfer (46. Yasir), Drouth, Lobato, Citak, Tekadiomona, Nadir (37. Koß), Moussa (75. Nomiya), Matic; Tore: 1.0 (12., Foulelfmeter) Ellmann, 2:0 (13.) Tsourakis, 2:1 (35.) Tekadiomona, 3:1 (78.) Yokozawa, 3:2 (89.) Tekadiomona