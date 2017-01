Düsseldorfer Hockey Für DHC war noch mehr als Platz vier drin

Das Trainerteam ist mit der Saison des verjüngten Teams aber zufrieden. Gegen Mülheim gab es zuletzt einen 16:6-Sieg.

Düsseldorf. Die Hockeyherren des Düsseldorfer HC schließen die Hallensaison in der ersten Bundesliga mit dem vierten Tabellenplatz ab. Nachdem die Düsseldorfer am Samstag bei Krefeld klar mit 1:9 (0:4) klar unterlegen waren, hatte die Mannschaft der Trainer Mirko Stenzel und Akim Bouchouchi im Kampf um den zweiten Playoff-Platz, den sich am Ende überraschend der Crefelder HTC vor dem amtierenden Deutschen Meister Uhlenhorst Mülheim sicherte, nichts mehr mitzureden.

„Der Sieg von Mülheim am Freitag hat bei uns schon ein bisschen die Luft rausgenommen“, sagte Mirko Stenzel und versuchte eine Erklärung für die von ihm als „schlechteste Saisonleistung“ bezeichnete Vorstellung in Krefeld zu finden. Mülheim hatte am Freitagabend überraschend gegen den Topfavoriten Rot-Weiß Köln gewonnen, was für den DHC bedeutete, nur noch über das Torverhältnis weiterkommen zu können. „Sich über das Torverhältnis zu qualifizieren, war für uns schon sehr unrealistisch, da hatten wir im Kampf mit Mülheim und Krefeld einfach die schlechtesten Karten“, sagte Stenzel. Trotzdem habe noch die Chance bestanden und es sei wirklich schade, dass er ausgerechnet an diesem Tag keine wirkliche Einsatzbereitschaft gesehen habe. „Wir haben vorne so harmlos agiert, dass wir nur ein einziges Tor erzielen konnten“, sagte ein verärgerter Mirko Stenzel.

Stenzel: Die jungen Spieler haben sich prächtig entwickelt

So ging es im Sonntagsspiel gegen den Kahlenberger HTC für den DHC vor heimischen Publikum allenfalls um einen versöhnlichen Saisonabschluss für die Fans, denn auch die Mülheimer Gäste hatten ihr Saisonziel bereits erreicht und sich am Vortag den Klassenerhalt gesichert und gefeiert, was dem einen oder anderen weiß-blauen Akteur von der Ruhr auch noch am Folgetag anzumerken war. So konnten sich die Düsseldorfer ohne wirkliche Gegenwehr klar mit 16:6 (4:3) durchsetzen und stellten damit auch noch einmal die Leistungsdifferenz heraus, die den DHC die gesamte Saison über von den unteren drei Tabellenplätzen getrennt hatte.

„Wir wollten so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen, das ist uns absolut gelungen. Es war eine tolle Saison und nach vielen Jahren, in denen man unten bangen musste, war es auch sehr schön, mal oben anklopfen zu können“, zog Stenzel ein sehr positives Saisonfazit. Vor allem über die Leistungsentwicklung der Jugendlichen, von denen Stenzel und Bouchouchi in diesem Jahr Ben Kramer und Moritz Butt bereits zu festen Größen im Bundesligaaufgebot entwickeln konnten, freute man sich am Seestern: „Wichtig ist mir aber, dass sich auch die Jungen, die bisher nur im Trainingskader waren, stark entwickelt haben. Alles in allem sind wir auf jeden Fall zufrieden“, sagte Stenzel. Für die Treffer in den letzten beiden Saisonspielen sorgten Hartkopf (5), Tanck (4), Giskes (3), Butt (2), Kramer, Cioli und Bauß.