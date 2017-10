Die Geißböcke haben ihre Talfahrt beendet.

Es ist nicht leicht, der Rolle des Favoriten gerecht zu werden. Diese Erfahrung machte Fortunas U 23 in der Fußball-Regionalliga bei der 1:3-Niederlage beim gleichaltrigen Nachwuchs des 1.FC Köln. Nachdem sie sich zuvor mit vier Punkten aus den schweren Spielen gegen die Topteams Borussia Dortmund II und KFC Uerdingen hervortat, ging die Elf gegen das Kellerkind aus der Domstadt gänzlich leer aus. Dabei spielte sicher auch der aus Sicht der Fortuna ungünstige Zeitpunkt des Derbys eine Rolle. Denn die „Geißböcke“ hatten ausgerechnet unter der Woche ihre Talfahrt beendet und mit dem überraschenden 6:3-Erfolg über den Wuppertaler SV frisches Selbstvertrauen getankt. Das bekam die Elf von Taskin Aksoy von Beginn an auch zu spüren.

Nach Froeses Anschlusstreffer kassiert die Zwote einen Konter

Die Hausherren suchten vor 300 Zuschauern den schnellen Weg in die Spitze. Fortunas Abwehr, in der Jungprofi Gökhan Gül nach überstandener Verletzung wieder das Kommando hatte, hielt zunächst Stand. Nach einer halben Stunde war es dann aber doch passiert. Den scharf herein getretenen Freistoß von Chris Führich köpfte Jonas Hildebrandt über die Torlinie (30.). Der Gegentreffer hinterließ kurzzeitig Wirkung bei der Fortuna, und das nutzte Köln eiskalt aus. Ein weiterer Angriff über die rechte Angriffsseite endete letztlich bei Stanley Ratifo, der auf 2:0 erhöhte (32.). . Kranz Froese verkürzte noch vor der Pause aus der Distanz auf 1:2 (42.). Der Anschlusstreffer gab den Gästen mächtig Auftrieb. Sie drängten ihren Gegner im zweiten Abschnitt tief in dessen Hälfte, öffneten dabei aber natürlich auch Räume. Einen Konter nutzte Chris Führich, der auf Tim Wiesner zulief und dem Schlussmann der Fortuna keine Chance ließ (73.).

Fortuna: Wiesner - Montag, Gül, Schneider, Lucoqui - Miyake, Bezerra Ehret (85. Laws), Duman, Kinjo (64. Hashimoto) - Froese, Majic (64. Bonga)

Tore: 1:0 (30.) Hildebrandt, 2:0 (32.) Ratifo, 2:1 (42.) Froese, 3:1 (73.) Führich