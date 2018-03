Zwei starke Erfolgsserien stehen morgen in der A-Junioren- Fußball-Bundesliga auf dem Spiel. Mit Fortunas U 19 und dem gleichaltrigen Nachwuchs des 1. FC Köln treffen dann zwei Teams in der Domstadt aufeinander, die beide einen Erfolgslauf haben. Die seit sieben Spielen ungeschlagene Fortuna will mit einem Sieg am punktgleichen Erzrivalen auf Tabellenplatz vier vorbeiziehen, muss dabei aber einen Glanztag erwischen. Denn auch der FC ist prächtig in Form und hat nur eines seiner letzten 14 Spiele verloren.

Ebenfalls super in Schuss ist aktuell Fortunas U 17, die zuletzt dreimal hintereinander gewann und dabei kein einziges Gegentor zuließ. Mit dem FC Schalke 04 hat die Elf von Jens Langeneke am Samstag ein Team zu Gast, das in den letzten Wochen zwar Tabellenführer Borussia Dortmund aus den Augen verlor, aber immer noch Platz zwei im Visier hat, der am Saisonende auch zur Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft berechtigen würde. Was für Schalke die Teilnahme an der DM-Endrunde ist, ist für die U 17 der SG Unterrath der Klassenerhalt in der Bundesliga. Dem großen Ziel kann die Elf von Sascha Walbröhl am Samstag mit einem Heimsieg über Arminia Bielefeld ein großes Stück näher kommen. magi