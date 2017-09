Nach dem knappen 0:1 spielt das Langeneke-Team nun gegen Aachen.

Fortunas U17 bot im Nachholspiel beim FC Schalke 04 am Mittwoch eine ansprechende Leistung, ohne sich dafür mit Zählbarem zu belohnen. „Wir haben gegen einen Titelanwärter gut dagegengehalten. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Trainer Jens Langeneke nach der knappen 0:1 (0:0)-Niederlage in Gelsenkirchen. Zwar mangelte es den Gästen gegen den Titelanwärter in der Offensive an Durchsetzungsvermögen, doch dafür hielt Fortunas Defensive den gefürchteten Schalker Angriff gut in Schach. Nur einmal fanden die „Knappen“ die Lücke und trafen prompt zum 1:0-Endstand (68.). Für die U 17 steht am Samstag nun schon das Rückspiel bei Aufsteiger Alemannia Aachen auf dem Programm.

Seit nunmehr vier Spielen wartet der Aufsteiger SG Unterrath auf einen Torerfolg. Den letzten Treffer erzielte die SGU beim 2:1-Sieg über den Hombrucher SV. Bei jenem HSV will der Neuling am Samstag in die Erfolgsspur zurückfinden.

Auch Fortunas U 14 trifft im Nachwuchscup auf die „Knappen“

Für die U 15 der SG Unterrath hat das Heimspiel gegen den FC Iserlohn in der C-Junioren Regionalliga richtungsweisenden Charakter. Will die Elf von Toma Ivancic ein ernstes Wort im Kampf um den Klassenerhalt mitsprechen, muss sie in Partien wie gegen den Mitaufsteiger punkten. Iserlohn allerdings sorgte mit dem Sieg über Borussia Mönchengladbach in dieser noch jungen Spielzeit schon für eine große Überraschung.

Im U 14-Nachwuchscup fährt die Fortuna heute als Außenseiter zum FC Schalke 04. Trainer Dennis Waldinger muss dabei weiterhin auf vier langzeitverletzte oder kranke Stammkräfte verzichten. Ähnlich schwer ist die Aufgabe für die U 17 des BV 04. Das ebenfalls noch punktlose Tabellenschlusslicht gastiert in der B-Junioren Niederrheinliga beim Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen. Aktuell noch vor RWE auf Rang eins platziert ist Fortunas U 16, die zu Hause auf Bayer 05 Uerdingen trifft.

Einen Schreckmoment musste Fortunas U 15 unter der Woche verkraften, nachdem ihr kurzzeitig alle bisher gewonnenen Punkte aberkannt worden zu sein schienen. Der Staffelleiter korrigierte seinen Irrtum aber umgehend, so dass die Elf von Christian Reischke als verlustpunktfreier Spitzenreiter ins Derby gegen Ratingen 04 gehen kann. Ganz anders ist die Ausgangslage der 1.Jugend-Fußball-Akademie vor dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV. Der Aufsteiger wartet tatsächlich noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.