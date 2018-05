Die Fortuna ist in der kommenden Saison wieder mit allen Fußball-Jugendmannschaften in den höchsten Spielklassen vertreten. Die U15 vom Flinger Broich machte am Mittwochabend den direkten Wiederaufstieg in die C-Junioren Regionalliga mit einem 2:0-Sieg (Tore: Luca Thissen, Ephraim Kalonji) im zweiten Relegationsspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach perfekt.

Schon den ersten Vergleich gegen den 1. FC Mönchengladbach hatte die Elf von Christian Reischke mit 5:0 für sich entschieden. Damit krönte der Jahrgang 2003 eine starke Saison ohne Niederlage. „Wir haben in diesen Finalspielen sicher nicht unseren besten Fußball gezeigt. Aber ich bin dennoch stolz auf die Jungs, wie sie diese schwierigen Spiele letztlich souverän gemeistert haben“, sagte Fortunas Trainer nachdem der Aufstieg besiegelt war. magi