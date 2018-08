Dass Bundesliga-Vereine darauf bedacht sind, in den Medien gut wegzukommen und sich auch Werbung für ihren Verein erwarten, ist nicht neu. Dem widerspricht eigentlich die Abschottung des Profifußballs gegenüber den Medien und auch teilweise gegenüber den Fans in jüngster Zeit. Sicherlich müssen Trainer, Team und Klubführung in Ruhe arbeiten können, ohne das wichtige Abläufe gestört werden. Problematisch wird es, wenn die Arbeit der Medien dadurch behindert wird, wenn alles künftig einer Art Zensur unterliegt. Fortuna möchte „Unterhaltungen“ in jedweder Form zwischen Spielern, Trainern und Funktionären auf der einen und Medienvertretern auf der anderen Seite ab sofort kontrollieren.

Es wird damit quasi unterstellt, dass Medienvertreter nur darauf warten, Äußerungen zu veröffentlichen, die dem Verein schaden. Zudem ist es eine Art Maulkorb für Spieler, die eigentlich mündig und Typen sein sollen. Kritik zu äußern und freie Meinungsäußerung werden unterdrückt, weil jeder Profi nur noch nach Äußerungen tätigt, die nicht beanstandet werden.

Geradezu absurd wirkt diese Maulkorb-Maßnahme mit Blick auf Fortunas Trainer, der eine riesige Erfahrung im Profifußball hat. Funkel weiß genau, was er sagt. Die Zitate eines angesehenen Juristen wie Aufsichtsrats-Chef Reinhold Ernst noch zu Überprüfung vorzulegen, ist ebenfalls fragwürdig. Was in Politik und Wirtschaft vielleicht gang und gäbe ist, muss im Fußball nicht sein. Oder die Emotionen verschwinden irgendwann völlig.