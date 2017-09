Jean Zimmer hat sich bei Fortuna Düsseldorf schnell eingelebt. Er lobt die Charakterstärke seiner Mitspieler und freut sich über die gute Luft.

Düsseldorf. Jean Zimmer hatte keine lange Anlaufzeit bei der Fortuna. Bereits beim Pokalspiel in Bielefeld wurde der Ex-Stuttgarter ins kalte Wasser geworfen. Er machte seine Sache gut, und das galt auch für die beiden nächsten Spiele, die der 23-Jährige für den Zweitligisten aus Düsseldorf absolvierte.

Herr Zimmer, nachdem die Mannschaft so gut im Saft stand, hätten Sie nicht liebend gerne auf die Länderspielpause verzichtet?

Jean Zimmer: So gut die Spiele auch gelaufen sind, sie haben uns auch reichlich Kraft und Körner gekostet. Auch für mich selbst kam die Pause mit Blick auf das Private gelegen, da ich in der vergangenen Woche auch mit meiner Freundin den Umzug geregelt habe. Ich glaube nicht, dass wir durch die Pause den Rhythmus verloren haben.

War es denn für Sie selbstverständlich, direkt im Pokal in Bielefeld zu spielen?

Zimmer: Direkt von Beginn an zu spielen und solange die Beine tragen – damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe aber die ganze Vorbereitung mit dem VfB Stuttgart mitgemacht, war auch von den Beinen her frisch. Es war sehr schön, direkt das Vertrauen vom Trainer und den Kollegen zu erhalten. Ich war jedenfalls auch nicht komplett raus, sondern voll im Saft, obwohl ich in der vergangenen Spielzeit nicht so oft über 90 Minuten auf dem Platz war. Aber in einem solchen Pokalfight geht man auch über die physischen Grenzen hinaus.

Dann kam quasi danach erst die Integration in den Mannschaftskreis. Wie unkompliziert ging das vonstatten?

Zimmer: Ich muss zugeben, in Stuttgart ging das nicht so einfach. Der Vorteil war, dass man sich sehr gut kennt. Als Gegenspieler kann ich ganz schön ekelhaft sein, deshalb sind die meisten wohl froh, dass ich jetzt mit ihnen in einer Mannschaft stehe. Wir haben aber auch eine gute Truppe. Es ist nicht normal, in Sandhausen zurückzuliegen und das Spiel noch zu drehen. Ich glaube, Fortuna hat eine charakterstarke Mannschaft.