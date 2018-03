Bärenstark und voller Spielfreude: Der Nordrheinligist gewinnt gegen den Dünnwalder TV locker mit 36:19.

Die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf haben am Sonntagmittag den Turbo gezündet und in der Nordrheinliga einen klaren 36:19 (17:8)-Erfolg gegen den Mittelrhein-Vertreter Dünnwalder TV gelandet. Erfolgreichste Torschützin war Julia Steinhausen, die fünf Treffer zum Sieg beisteuerte.

Die Gäste aus Köln gingen nur mit 1:0 und 2:1 in Führung. Doch nicht mal das konnte die Düsseldorferinnen verunsichern. Von Beginn an setzte die Fortuna die vorher abgesprochenen Anweisungen um, spielte in Angriff und Deckung sehr konzentriert und fokussiert. So drehte sie die Partie und ging selbst mit 5:2 und gar 11:3 in Führung. Bis zur Pause konnten die Düsseldorferinnen ihren Vorsprung auf 17:8 ausbauen.

Auch im zweiten Durchgang spielte sich die Mannschaft in einen wahren Rausch. Selbst Spielerinnen, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, wie zum Beispiel Annika Thanscheidt, bekamen nun ihre Chance und nutzten diese. So steuerte die vor der Saison von Mettmann Sport gekommene Thanscheidt vier Treffer bei.

Fortuna wirft 36 Treffer – obwohl die beste Torjägerin fehlt

Am Ende gewann die Fortuna gegen den Dünnwalder TV hochverdient mit 36:19. Und das obwohl sie auf Torjägerin Eileen Neumann verzichten musste. Doch das hinderte sie nicht daran, eine bärenstarke Leistung zu zeigen und viel Spielfreude zu versprühen.

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr, Sporthalle Hammfeld, Neuss) geht es für die Mannschaft von Ina Mollidor und Klaus Allnoch zum Neusser HV, der nach der 21:33-Pleite bei der SG Überruhr weiter um den Klassenerhalt in der Nordrheinliga bangen muss.

Fortuna: Grewe, Happe, Debski – Otten (4), Thanscheidt (4/1), Mattyssek (4/1), Verhoeven (2), Borchert (4), Jarendt (3), Grimberg (4), Otto (2), Eickerling (1), Steinhausen (5), Berger (3/3)