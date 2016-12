2016 geht zu Ende. Die WZ wirft zum Jahreswechsel einen Blick auf das Sportjahr 2017 - der durchaus mit dem einen oder anderen Augenzwinkern zu verstehen ist.

Januar

Die mangelnde Konstanz in der Saison der DEG in der Deutschen Eishockey Liga setzt sich im Januar fort. Nach Siegen in Augsburg, Iserlohn und gegen Meister München mit einem Torverhältnis von 16:2 unterliegt die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer Straubing mit 2:7 und zwölf Tage später auch Iserlohn mit 0:5. Tischtennis-Rekordmeister Borussia gewinnt in Ulm den nationalen Pokal durch ein 3:0 gegen Saarbrücken und feiert den ersten Titel in 2017.

Februar

Gelungener Einstand für die Neuzugänge der ART-Leichtathletik-Abteilung. Beim PSD Bank Meeting in der Halle im Arena-Sportpark gewinnt in Julian Flügel einer der neuen Langstreckler den 3000-Meter-Lauf in persönlicher Bestzeit. DEG-Kapitän Daniel Kreutzer gibt beim 4:0-Auswärtssieg bei den Kölner Haien am 14. Februar sein Comeback nach Schulterverletzung und erzielt gleich zwei Tore. Durch fünf weitere Siege, insgesamt sechs in Folge, geht die DEG als Tabellenneunter in die Pre-Play-offs.

März

Bei der Fortuna wird nach dem 3:2-Heimsieg über Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig erstmals offen von der Bundesliga gesprochen. Nach 15 Punkten aus sieben Spielen der Rückrunde steht das Team von Trainer Friedhelm Funkel auf Rang vier der Tabelle. Der Rückstand auf Braunschweig und Hannover beträgt nur noch zwei Zähler. Lediglich Vorstandsmitglied Paul Jäger tritt auf die Euphoriebremse: „Im März ist noch nie jemand aufgestiegen“.

April

Nachdem die DEG in den Pre-Play-offs die Eisbären Berlin in zwei Spielen und im Viertelfinale Meister EHC München mit 4:0-Siegen rausgekegelt hat, scheidet das Kreutzer-Team trotz einer 2:0-Führung im Halbfinale gegen die Adler Mannheim nach sechs Spielen aus. Auf 14 Siege in Serie folgen vier Niederlagen zum Abschluss. Tyler Beskorowany und Bobby Goepfert werden nach dem Abgang von Mathias Niederberger zu den Eisbären als neues Torhüter-Duo für die Saison 2017/18 verpflichtet.

Mai

Borussia Düsseldorf gewinnt die Tischtennis-Champions-League. Im Final-Rückspiel gegen Fakel Orenburg aus Russland dreht Timo Boll im entscheidenden Einzel einen 0:2-Satzrückstand gegen Nationalmannschaftskollege Dimitrij Ovtcharov. Eine Woche später verpasst die Fortuna aufgrund des dritten 0:0 im Mai in Folge den Sprung auf den Relegationsplatz. Nach 34 Spieltagen beendet das Funkel-Team die Saison auf Rang fünf. Großer Jubel herrscht bei den Hockey-Damen des DHC, die Ende Mai den Meistertitel in der Feldhockey-Bundesliga gewinnen.

Juni

Bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf bleiben die Borussia-Profis ohne Medaille. Timo Boll scheitert an seinem ehemaligen Teamkollegen Patrick Franziska, Stefan Fegerl an Dimitrij Ovtcharov. Das Herren-Einzel-Finale zwischen Ma Long und Fan Zhendong dauert rund 90 Minuten. Ma Long siegt im Entscheidungssatz mit 24:22. Eine Woche nach dem WM-Finale macht die Borussia mit einem 3:0 im Bundesliga-Finale gegen Fulda-Maberzell das „Triple“ perfekt.

Juli

Der Auftakt der Tour de France in der Landeshauptstadt wird ein voller Erfolg. Zehntausende Fans sehen den Prolog-Sieg von Tony Martin. Ein Antrag von Oberbürgermeister Thomas Geisel, selbst mitfahren zu dürfen, wird von Tour-Direktor Christian Prudhomme abgelehnt. Bereits eine Woche nach dem „Grand Départ“ entscheidet die Stadtspitze, das selten genutzte Castello in Reisholz in ein Velodrom umzubauen. Für das Frühjahr 2018 wird das erste Düsseldorfer Sechs-Tage-Rennen geplant.

August

Ein 38:35-Sieg über die Langenfeld Longhorns katapultiert die Düsseldorf Panther in der German Football League 2 an die Tabellenspitze. Cheftrainer DJ Anderson sagt: „Dieses Spiel zeigt, dass wir auf Augenhöhe mit den Top-Teams sind.“ Zum Ende der Saison verpassen die Raubkatzen die Aufstiegsspiele durch eine Niederlage gegen die Essen Assindia Cardinals. Der Leichtathletik-Nachwuchs beweist indes einmal mehr seine Stärke. Bei den Deutschen-Jugend-Meisterschaften heimsen die Düsseldorfer fünf nationale Titel ein.

September

Um den Handballsport in Düsseldorf wieder anzukurbeln, stimmt der Fusionsverein aus ART und Neusser HV einem Angebot eines Großsponsors zu. Ziel ist es, bis 2024 die Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren. Erst nach dem Abschluss der Verträge bemerken die Verantwortlichen, dass Mikhail Ponomarev mit zu den Investoren gehört. Der ehemalige Gesellschafter der DEG zeigt sich verärgert darüber, dass in der Sporthalle des Clubs keine Logen vorhanden sind. Ein Umzug ins Castello wird ins Gespräch gebracht, doch die Stadtspitze will von ihren Velodrom-Plänen in Reisholz nicht abrücken.

Oktober

Die Basketballer der ART Giants beweisen, dass eine sportliche Fusion durchaus schnellen Erfolg bringen kann – auch ohne finanzstarke Sponsoren. In der 1. Regionalliga starten die Korbjäger mit fünf Siegen in die neue Spielzeit. Der Aufstieg im Frühjahr 2018 ist das erklärte Ziel. Fortuna Düsseldorf und die Düsseldorfer EG führen im Oktober beide ihre Ligen als Tabellenführer an. Doch am gleichen Freitagabend verliert die Fortuna gegen den SV Sandhausen und die DEG gegen die Kölner Haie – beide mit 0:3.

November

Während die Hockeyherren des DHC die Hallenhockey-Bundesliga-Hinrunde überraschend als Tabellenführer anführen, liegen die Damen ihrerseits ebenso überraschend auf dem vorletzten Platz. Doch mit der Rückkehr von Lisa-Marie Schütze und Selin Oruz, die aufgrund zu harscher Schiedsrichter-Kritik gesperrt waren, gewinnen die Damen vom Seestern bis Weihnachten vier Spiele in Folge und rücken bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran.

Dezember

Mikhail Ponomarev steigt bei den Handballern als Investor aus und will fortan den Wuppertaler SV unterstützen. Die DEG und Fortuna richten als jeweilige Tabellenzweite im Castello eine gemeinsame Weihnachtsfeier aus. Christof Kreutzer und Friedhelm Funkel werden beide als Düsseldorfer des Jahres ausgezeichnet. Funkel unterschreibt am 23. Dezember (erstmals) einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag.