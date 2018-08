3:1 ist der erste Saisonsieg für die zweite Mannschaft vom Flinger Broich.

Na also, es geht doch. Bei Fortunas U 23 ist der Knoten am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga endlich aufgegangen. Ausgerechnet im Niederrheinderby bei Borussia Mönchengladbachs U 23 gelang den Flingeranern gestern Nachmittag der erste Saisonsieg. Der 3:1 (1:0)-Erfolg im Rheydter Grenzlandstadion war zugleich der erste „Pflichtspiel-Dreier“ für Fortunas neuen Reserve-Trainer Nico Michaty.

Der 44 Jahre alte Fußballlehrer war nach der Partie entsprechend erleichtert: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung, mit der wir uns diese drei Punkte absolut verdient haben“, sagte Michaty rundum zufrieden.

Das durfte er auch sein, doch wer weiß, welchen Verlauf die Partie genommen hätte, wenn Borussias Markus Pazurek die „Fohlen“ vom Elfmeterpunkt aus nach sieben Minuten in Führung gebracht hätte? Für die Fortuna wäre die Aufgabe zweifelsfrei weitaus schwieriger geworden. Doch so kam es nicht: Stattdessen jubelten die Gäste, weil Fortunas Keeper Jannick Theißen den am ehemaligen Fortunen Giuseppe Pisano verursachten Strafstoß mit seiner starken Parade entschärfte und somit einen großen Anteil am späteren Sieg hatte.

Der Elfmeter blieb beileibe nicht die einzige brenzlige Situation, die die Düsseldorfer in den ersten 30 Spielminuten überstehen mussten. Immer wieder kam die Borussia gefährlich nach vorne, ging vor 345 Zuschauern aber zu verschwenderisch mit ihren Gelegenheiten um.

Jungprofi Taylan Duman erzielt gleich zwei Treffer

In dieser Hinsicht war die ebenfalls überzeugende Elf von Fortuna-Trainer Nico Michaty ihrem Kontrahenten gestern überlegen. Nach gut einer halben Stunde bestrafte Jungprofi Taylan Duman einen Fehler im Spielaufbau der Platzherren mit dem 0:1 (34.). Dieselbe Kaltschnäuzigkeit legte nach knapp einer Stunde auch Kaito Miyake an den Tag – und schon stand es 0:2 (58.).

Die Partie war damit aber noch lange nicht entschieden: Nur drei Minuten später war Torben Müsel mit dem Anschlusstreffer zur Stelle, und auch danach drängte die Borussia weiter und war dem Ausgleich nahe. Doch der fiel nicht. Stattdessen stellte Taylan Duman mit einem trockenen Schuss den Zwei-Tore-Abstand wieder her (81.). Der hatte bis zum Schlusspfiff bestand, auch wenn da stürmische Heimteam in den letzten Minuten noch einige Male gefährlich vor dem Tor auftauchte. Doch der starke Jannick Theißen hatte etwas gegen weitere Gladbacher Treffer.

Fortuna II: Theißen - Gül, Kwadwo, Goralski, Schaub, Duman, Laws, Bezerra Ehret, Lambertz, Miyake, Oktay

Tore: 0:1 (34.) Duman, 0:2 (58.) Miyake, 1:2 (62.) Müsel, 1:3 (81.) Duman