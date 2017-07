Düsseldorf. Zwei Tage vor den Profis startete die U 23 von Fortuna Düsseldorf in die neue Saison. Gegen den FC Wegberg-Beeck gab es zum Auftakt der Fußball-Regionalliga West einen klaren Erfolg. Die mit sieben Spielern aus dem Profi-Kader verstärkte zweite Garde hatte mit dem Aufsteiger beim 6:1 (3:0)-Erfolg wenig Mühe.

Schon früh wurde die spielerische Überlegenheit der Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy offensichtlich. Nachdem das Duo – Emmanuel Iyoha als Vorbereiter und Marlon Ritter als Schütze – zunächst in der 13. Minute den Torerfolg noch knapp verpasst hatte, klappte das eine Minute deutlich besser. Iyoha legte auf, Ritter traf aus 17 Metern platziert in die linke Torecke zum 1:0. Eine Viertelstunde später war Iyoha selbst nach einer präzisen Flanke des agilen Anderson Lucoqui zur Stelle und erzielte per Kopf das 2:0. Den Pausenstand besorgte Karlo Majic, als er von Rechtsverteidiger Moritz Montag eingesetzt worden war und zum vorentscheidenden 3:0 gegen harmlose und insgesamt enttäuschende Wegberger traf.

Nach der Pause war erneut Marlon Ritter nach einem Abwehrpatzer der Gäste zum 4:0 erfolgreich, sowie Dario Bezerra zum 5:0. Danach war das Team des Gastgebers zwar verspielt, konnte das Ergebnis aber noch deutlicher zu gestalten. Nach einem Foul an Lucoqui verwandelte Taylan Duman den fälligen Elfmeter zum 6:0. In der Schlussminute verwandelte Danny Fäuster noch einen Foulelfmeter zum 1:6 aus Wegberger Sicht. „Nach dem 1:0 war der Bann gebrochen, und man hat gesehen, dass es den Jungs Spaß gemacht hat“, sagte U23-Trainer Taskin Aksoy.