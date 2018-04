Ganz langsam rückt der Aufstieg des Noch-Zweitligisten näher, ganz langsam trauen wir uns, daran zu glauben. Dass Düsseldorf in vielen Punkten schon reif fürs Oberhaus ist, zeigt unsere Zusammenstellung.

Düsseldorf. Das zurückliegende Fußball-Wochenende hat Fortuna nicht wirklich weitergebracht und die Aufstiegs-Rechnungen, in denen das Spiel gegen Dynamo Dresden vorkam, auch etwas vorsichtiger werden lassen. Dennoch sind die Düsseldorfer Profi-Fußballer dank der Punktverluste von Nürnberg und Kiel weiter auf Kurs und wir trauen uns, an dieser Stelle unseren verhaltenen Optimismus zu pflegen. Diesmal mit der Zusammenstellung der Punkte, in denen Fortuna und/oder Düsseldorf schon erstklassig sind:

Superziel für Auswärtstouren

Düsseldorf hat eine Attraktion, die es sonst nirgends in der Bundesliga, ja nicht mal woanders auf der ganzen Welt gibt. Sagt ja schon der Name - es ist eben die längste Theke der Welt, die die Altstadt bietet. Auswärtsfans, die demnächst die Niederlage ihrer Mannschaft hier zu betrauern haben, können das dort ausgiebig (und bitte zivilisiert) tun. Und ein Spaziergang am Rhein hilft auch gegen den Kater am nächsten Morgen.

Trendfarbe Rot

Vom DFB getestet und im EM-Auswahlverfahren deutschlandweit auf Platz drei gesetzt: die Arena.

Modisch sind unsere Jungs längst und vermutlich unwissentlich schon ganz oben angekommen: Viele Blogger, Youtuber und andere Internet-Modeexperten sind sich einig: Rot wird eine der Trendfarben des Sommers. Kombiniert mit einem hellen und freundlichen Weiß ist das Ganze sogar noch hübscher.

Der beste Soundtrack

Platz eins der Charts – erstklassiger geht es ja wohl kaum. Welcher Bundesligist kann schon behaupten, dass sein Aufstiegshit tatsächlich auch mal das meistverkaufte Lied der Republik war: Mit „Tage wie diese“ landeten die Toten Hosen im Mai 2012 ganz oben. Und so wie damals nach dem Relegationsspiel gegen Hertha, dürfte es dieses Jahr auch wieder laufen. Alles andere ist musikalisch nicht vorstellbar.

Die Zuschauerzahlen

Fortuna hat dank der Toten Hosen (hier auf dem Rasen der Arena) einen Nummer-eins-Hit als Aufstiegs-Hymne: „Tage wie diese“.

Fortuna hat laut „Kicker“ in den bisherigen 14 Heimspielen im Schnitt 26 571 Gäste auf den Steh- und Sitzplätzen der Arena gehabt. Dieser Wert würde in der Ersten Liga natürlich mächtig steigen, er ist aber auch jetzt schon konkurrenzfähig im Oberhaus. Immerhin drei Mitglieder der höchsten Spielklasse haben keinen so guten Schnitt wie die Fortuna: Freiburg (23 844), Wolfsburg (25 192) und Augsburg (26 270). Das bedeutet etwas schief umgerechnet: besser als der Relegationsplatz.