„Ich möchte einfach nur so viel Spaß an meinem Beruf haben wie in den vergangenen sechs Monaten.“

„Ich wünsche mir, mehr Bälle in den Fuß gespielt zu bekommen und möglichst immer einen zweiten Stürmer an meiner Seite zu haben.“

„Ich hoffe auf das Vertrauen des Trainers, auch mal zwei oder drei Spiele in Folge von Anfang an machen zu dürfen.“

„Ich möchte einfach mein Ding machen und Freude an der Arbeit mit den jungen Leuten haben, ohne dass ich zu viel in der Öffentlichkeit stehe.“

Düsseldorf. Ganz oben auf dem Wunschzettel für Weihnachten und das Neue Jahr stand bei allen Fortuna-Profis die Gesundheit. Doch es gab auch spezielle Wünsche für den Rest der Saison 2016/2017, die das Christkind noch nicht erfüllen konnte. Wir schauen uns diese (fiktiven, aber nahe an der Wahrheit liegenden) Wünsche an.

Fortuna spielt 0:0 gegen Aue - Bewerten Sie die Spieler!

