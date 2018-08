37 000 Tickets sind für das Spiel am Samstag verkauft worden. Der Vorverkauf läuft auch schon für weitere Spiele.

Düsseldorf. Mehr als ein halbes Jahrzehnt ist es her, dass die Fortuna erstklassigen Bundesliga-Fußball gespielt hat. Jetzt ist es wieder so weit. Am Samstag um 15.30 Uhr ist Anpfiff in der Arena gegen Augsburg. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Saisonstart.

Wie ist die Lage bei den Tickets für das Auftaktspiel? Bislang sind schon 37 000 Tickets für die Partie gegen Augsburg verkauft worden, wie der Verein auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Eingeschlossen sind 24 000 Dauerkarten. Rund 51 000 Zuschauer passen bei Heimspielen insgesamt in die Arena. Noch gibt es also Tickets. Eine recht große Auswahl gibt es noch im Oberrang der Stadtsparkassen-Tribüne sowie auf der Warsteiner-Tribüne. Die Karten kosten dort 23 bis 42 Euro.

Wo gibt es Karten? Natürlich an der Tageskasse, die zwei Stunden vor Spielbeginn öffnet. Dort ist allerdings ein Aufschlag von zwei Euro pro Ticket fällig. Im Vorverkauf gibt es Tickets im Online-Shop der Fortuna und an 20 Vorverkaufsstellen in der Stadt. Eine Übersicht gibt es hier:

www.f95.de/tickets/tages-und-dauerkarten/vorverkaufsstellen

Was ist bei der Anfahrt zu beachten? Am Samstag wird neben der Arena die Messe Caravan Salon eröffnet. Die Verantwortlichen rechnen mit 80 000 Besuchern auf dem gesamten Areal. Die Fortuna rät, möglichst ohne Auto und dafür mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen und sich frühzeitig auf den Weg zu machen. Die Tore zur Arena öffnen sich um 13.30 Uhr.

Wo wird das Spiel im Fernsehen zu sehen sein? Sky überträgt live. Die Sportschau zeigt am Samstag wie gewohnt ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen der Spiele des Tages, später auch das Aktuelle Sportstudio im ZDF. Dort wird übrigens Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel zu Gast sein. Am Sonntag gibt es ab 9.30 Uhr eine Zusammenfassung des Spieltags bei Sport 1, mit anschließendem Talk „Doppelpass“ (ab 11 Uhr). Der Spartensender Nitro zeigt dann montags ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Bundesligaspiele.

Gibt es auch schon Tickets für weitere Fortuna-Spiele? Ja. Im Verkauf sind Karten für die Heimspiele gegen Hoffenheim (15.9.) und Leverkusen (26.9.) und die Auswärtspartien gegen Leipzig (2.9.) und Stuttgart (21.9.). Der Vorverkauf beginnt jeweils vier bis sechs Wochen vor der Begegnung, Mitglieder haben Vorkaufsrecht. Die Preise können je nach Spiel variieren.

Wann kommen die Bayern, und wann Gladbach? Genaue Zeiten stehen für die Top-Spiele noch nicht fest. Schalke spielt rund um den 6.10. in Düsseldorf, Dortmund am 18./19.12. um 20.30 Uhr, Gladbach rund um den 30.3., Bayern rund um den 13.4..