Obwohl sich der Kader von Fortuna Düsseldorf nicht großartig im Vergleich zur vergangenen Spielzeit verändert hat, steht die Mannschaft vor einem Neuanfang. Sie will die beiden vergangenen Spielzeiten mit teilweise ganz schwachen Auftritten vergessen machen. Die Vorzeichen stehen nicht so schlecht. Der Kader ist halbwegs eingespielt und hat in der Offensive eine deutliche Verstärkung erfahren. Ob dann endlich wieder mehr Tore fallen, die Arena zur Festung wird und die Fans zufrieden sind, wird sich zeigen. Um das mittelfristige Ziel Bundesliga zu erreichen, wäre das nicht nur hilfreich, sondern auch unbedingt als Entwicklungsschritt nötig.

Wichtig ist zudem der Zusammenhalt des gesamten Vereins. Vorstand und Aufsichtsrat haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt – ohne ausschließlich alles richtig zu machen. Eine Garantie, dass kein neues Ungemach über die Fortuna hereinbrechen wird, ist dies allerdings auch nicht, wie sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. Harmonie und sportlicher Erfolg sind die Basis, um auch wirtschaftlich größere Ziel zu erreichen. Hier muss bei der Fortuna noch einiges geschehen, um irgendwann einmal mit den inzwischen groß gewordenen Nachbarn mithalten zu können.

Fortunas Entscheidungsträgern, Trainern und Mannschaft kann man außer Erfolg noch Geduld, Cleverness und Kreativität wünschen, um den nächsten Schritt zu machen.