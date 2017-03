Obwohl letztlich kein Zweifel am Sieger der Begegnung bestehen konnte, war die Erleichterung verständlicherweise bei allen Fortunen groß. Die Auswärtsstärke sorgt dafür, dass die nötigen Punkte für einen gesicherten Mittelfeldplatz eingefahren werden. Erneut hat die Mannschaft kein Gegentor kassiert und damit bereits das elfte Mal zu Null gespielt. Dass die Saison jetzt langweilig wird, ist zum Glück bei diesem Verein nicht zu befürchten. So hat die Fortuna gerade in der Arena noch einiges gut zu machen. Und dabei kann die Mannschaft eigentlich jetzt befreit und ohne Druck aufspielen. Zudem ist es jetzt auch möglich, mal ein paar junge Spieler mehr einzubauen, die in die Liga reinschnuppern können. Es hat sich gezeigt, dass wenn alle Spieler fit sind und das Team quasi in der besten Aufstellung spielen kann, sie auf jeden Fall genügend Potenzial hat, um im oberen Bereich mitzuspielen. So wäre es unglaublich wichtig, die (erste) Mannschaft so vollständig wie möglich zusammenzuhalten. Die Vorbereitung für die nächste Saison sollte also bereits begonnen haben. Jetzt kann sie intensiviert werden. Das einzige Problem für die Planung ist, dass vor allem die Offensivspieler Rouwen Hennings und Ihlas Bebou jetzt natürlich neue Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken werden. Ihre Qualitäten sind gefragt. Und so wird der Plan, Hennings zu halten, schwer umzusetzen sein. Und Bebou soll laut Funkel entweder eine wichtige Rolle in der kommenden Saison spielen oder der Fortuna mindestens eine Ablöse jenseits von 1,5 Millionen Euro einbringen. Genug zu tun bleibt in jedem Fall.

