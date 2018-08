Trotz Führung unterliegt der Bundesliga-Aufsteiger bei seiner Rückkehr in die Eliteklasse dem FC Augsburg mit 1:2.

Bevor Fortuna Düsseldorf ganz offiziell nach fünf Jahren wieder aktiver Teil der Fußball-Bundesliga wurde, hüllte sich die Arena für einige Augenblicke in Schweigen. Für Wolf Werner. Der langjährige Manager des Klubs war Ende Juni im Alter von 76 Jahren verstorben. Stadionsprecher André Scheidt würdigte die Verdienste Werners, die Fans auf der Südtribüne hatten sein Konterfei auf einem großen Banner abgebildet. Anschließend wurde es stimmungsvoll. Applaus für Wolf Werner, Applaus für den Aufsteiger.

Dann ging es los. Doch es dauerte rund eine halbe Stunde, bis die Gastgeber ihre Nervosität abgelegt hatten. Um 16.10 Uhr erreichte die Stimmung ihren vorläufigen Siedepunkt. Benito Raman erzielte den 1:0-Führungstreffer – zugleich der Pausenstand. Am Ende kehrte Ernüchterung ein. Nichts wurde aus der Wiederholung von 2012, als die Rot-Weißen zum Auftakt in der 1. Liga gegen den FC Augsburg gewannen. Das 1:2 (1:0) vor 40 996 Zuschauern war ein vermeidbares Resultat aus Sicht der Fortuna.

Trainer Friedhelm Funkel hatte sich für eine defensivere Aufstellung entschieden, als das von vielen erwartet worden war. Dodi Lukebakio und Marvin Ducksch nahmen zunächst auf der Bank Platz, Rouwen Hennings agierte als einziger Stoßstürmer.

Der erst am Mittwochabend von Funkel zur Nummer 1 im Tor erkorene Michael Rensing hatte zunächst mehr zu tun als sein Gegenüber Fabian Giefer, der einst selbst im Oberhaus für die Fortuna aktiv war. Rensing, der nach einem Jahr sein Pflichtspiel-Comeback zwischen den Pfosten gab, rettete bei der besten Möglichkeit der Augsburger hervorragend. Innenverteidiger Martin Hinteregger hatte in der 18. Minute aus der Distanz abgezogen. Rensing, schon auf dem Weg in die andere Ecke, konnte den Versuch gerade noch parieren.

Nach rund einer halben Stunde kam die Fortuna zu ihrer ersten Torchance. Alfredo Morales bediente im Strafraum-Zentrum Kevin Stöger, der traf den Ball aber nicht richtig. Den besten Angriff schloss Raman nach 34 Minuten ab, Giefer konnte jedoch abwehren. Fünf Minuten später war der Augsburger Schlussmann chancenlos. Matthias Zimmermanns flache Hereingabe von der rechten Seite lief durch den Fünfmeterraum. Der kleine Belgier drückte den Ball am langen Pfosten über die Linie.

Hinteregger und Hahn drehen die Partie für den FCA

Statistik FORTUNA Rensing – Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann – Morales, Sobottka – Zimmer, Stöger (66. Karaman), Raman (79. Lukebakio) – Hennings (75. Ducksch) IM KADER Wolf – Bormuth, Contento, Lovren, Lukebakio, Karaman, Ducksch AUGSBURG Giefer – Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max – Khedira, Baier (90. Danso) – Hahn, Gregoritsch, Caiuby (69. Koo) – Richter (79. Ji) SCHIEDSRICHTER Markus Schmidt (Stuttgart) ZUSCHAUER 40 996 TORE 1:0 (39.) Raman, 1:1 (57.) Hinteregger, 1:2 (76.) Hahn GELBE KARTEN Zimmermann (1.) / - BESTE SPIELER Benito Raman (Fortuna) / Daniel Baier (Augsburg) SPIELNOTE 3 SPIELFAZIT Die Fortuna begann nervös, legte ihre Scheu nach 30 Minuten ab und gestaltete das Spiel offen. Zwei Nachlässigkeiten in der Defensive wurden von Augsburg eiskalt genutzt. Ein Remis wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. BEMERKENSWERT Die Fortuna-Fans auf der Südtribüne huldigten vor dem Anpfiff mit einer Choreografie Wolf Werner. Der langjährige Manager der Fortuna war am 29. Juni im Alter von 76 Jahren verstorben. Zudem gab es eine Gedenkminute.

Die Gäste, die ihre vergangenen sechs Auftaktspiele allesamt verloren hatten, benötigten eine Weile, um sich von dem Rückstand zu erholen. Nach 57 Minuten stellte der FCA dann auf 1:1. Daniel Baier hatte sich in einem Zweikampf am Rande der Legalität gegen Raman durchgesetzt, Jonathan Schmids Hereingabe verwertete Hinteregger per Kopfball zum Ausgleich. Der Treffer hielt auch der Überprüfung durch Videobeweis stand, da offenbar kein Foul von Baier an Raman vorgelegen hatte.

In der Folge entwickelte sich ein passables Bundesligaspiel, in dem beide Mannschaften zwar nicht ins volle Risiko gingen, aber trotzdem die Entscheidung suchten. Diese gelang dann den Gästen. Rückkehrer André Hahn, in den vergangenen vier Jahren in Mönchengladbach und Hamburg aktiv, sprang beim Kopfballduell höher als Niko Gießelmann und überwand Rensing zum 2:1 für die Fuggerstädter (76.). Funkel zog mit Lukebakio den letzten Joker, die Fortuna drückte auf den Ausgleich. Kaan Ayhan setzte einen Kopfball (88.) über die Latte, mehr war nicht mehr drin. In den Schlussminuten reklamierten die Düsseldorfer zwei Mal einen Handelfmeter. Vergeblich.