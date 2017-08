Die ehemalige Nummer 2 der Fortuna spielt jetzt für den Aufsteiger in die erste Liga in den Niederlanden. Der 27-Jährige ist in Venlo auch nicht der einzige deutsche Spieler.

Düsseldorf. Am Montagabend saß er auf der Tribüne in der Arena und fieberte mit den alten Kameraden. Am frühen Mittwochabend ging Lars Unnerstall seiner neuen Tätigkeit nach. Doch im Tor stand der „Lange“, wie sie ihn bei der Fortuna genannt haben, diesmal nicht. In Echt, in der Nähe von Roermond, machte der niederländische Fußball-Erstligist VV Venlo auf seiner Testspiel-Tournee Halt und verlor überraschend 3:4, allerding mit einer B-Elf. Unnerstall ist inzwischen die Nummer 1 beim Aufsteiger in die Eredivisie. In Echt durfte er pausieren, weil er im Testspiel zuvor gegen den spanischen Erstligisten Real San Sebastian eine bärenstarke Leistung gezeigt und ein Gegentor beim 2:0-Erfolg des VVV mehrfach bravourös verhindert hatte.

„Am Wochenende beim letzten Test gegen Nijmegen stehe ich wieder im Tor, bevor es dann ein Woche später mit dem ersten Meisterschaftsspiel gegen Sparta Rotterdam losgeht“, verrät Unnerstall im Gespräch, zu dem er auf der kleinen Anlage des niederländischen Viertligisten ja genug Zeit hat. Zwischendurch stöhnt der 27-Jährige allerdings auf, weil sein Vertreter Delano van Crooij erneut ein unnötiges Tor kassiert hat.

In den nächsten Wochen soll holländisch gebüffelt werden

„Bis jetzt fühle ich mich in Holland sehr wohl. Es passt alles, und es macht richtig Spaß“, sagt Unnerstall und kommt dann zum Wesentlichen. „Und ich bin einfach froh, wieder regelmäßig spielen zu dürfen.“ Zunächst geht es erst einmal darum, dass der deutsche Torhüter hilft, den Traditionsverein mit dem „süßen Stadion“ (Originalton Unnerstall) De Koel mit 87000 Plätzen in der obersten Spielklasse in den Niederlanden zu halten. „Darauf müssen wir konzentrieren und auf nichts anderes.“

Unnerstall ist nicht der einzige Deutsche im Team des Aufsteigers. Lennart Thy (25) kam zur neuen Saison aus Bremen und war dem Ex-Fortune auch kein Unbekannter. Thy erzielte beim 4:0 gegen Unnerstalls Kollege Michael Rensing bei Fortunas Pleite im November 2015 beim FC St. Pauli vier Treffer. Die beiden Deutschen wollen gemeinsam zweimal die Woche die neue Sprache lernen – falls Zeit ist. Und das ist ja immer noch Nils Röseler, der von 2009 bis 2014 in Enschede gespielt hat und alles übersetzt, was Trainer Maurice Steijn erklärt und bei den „Neuen“ von jenseits der Grenze nur bruchstückhaft ankommt.