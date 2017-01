Fortuna Düsseldorf Uhlsport wird neuer Ausrüster

Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Donnerstag seinen neuen Ausrüster präsentiert. Ab dem 1. Juli wird Uhlsport alle Mannschaften von der U9 bis zu den Profis ausstatten. Die Gestaltung des neuen Heimtrikots befindet sich bereits in der Endphase.



Die neue Partnerschaft hat eine Laufzeit von vier Jahren, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Ausrüster Puma endet damit nach 13 Jahren. „Wir haben den Markt sondiert und uns aus den verschiedenen Angeboten für das beste Gesamtpaket entschieden“, sagt Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer.



Mehr zum neuen Deal mit Uhlsport lesen Sie am Abend an dieser Stelle.