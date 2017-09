Man muss noch nicht einmal ein Fußball-Experte sein, um zu sehen, wo der Schuh bei Fortunas U 23 aktuell drückt. Taskin Aksoy zählt zweifelsfrei zu den Experten. Daher weiß der Trainer der Fortuna auch ganz genau, wo der Hebel vor dem heutigen Heimspiel gegen RW Oberhausen angesetzt werden muss. „Wir haben in den letzten vier Spielen 13 Gegentore kassiert. Das spricht Bände“, sagt der Fussball-Lehrer. Ganz so einfach wird es nicht, die offensichtlichen Abwehrprobleme kurzfristig in den Griff zu bekommen. Mannschaftstaktisch kann man der „Zweiten“ nämlich nicht allzu viel vorwerfen. „Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmen. Die Jungs arbeiten gut“, lobt Aksoy. Dass es zuletzt dennoch Gegentore hagelte, lag primär an der Vielzahl an individuellen Fehlern. Gegen Oberhausen gilt es heute, weniger Geschenke an den Gegner zu verteilen. Die Erfahrung eines Axel Bellinghausen täte der Fortuna daher heute besonders gut. Nach abgelaufener Sperre ist der Routinier aber ganz offensichtlich bei den Profis eingeplant. magi