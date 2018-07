Mit dieser Mannschaft geht Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die neue Saison - klicken Sie sich durch das Team. mehr

Anzeige

Fotogalerie

Fortuna Düsseldorf: Tag 2 im Trainingslager - Gewichte stemmen, Eistonne und Fußball

Tag 2 im Trainingslager am Wiesensee. Zwei Trainingseinheiten standen für die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am Mittwoch auf dem Programm. Vormittags wurden Gewichte gestemmt und Bauchmuskeln trainiert, danach ging es zur Regeneration in die Eistonne. Nachmittags wurde dann gekickt. mehr