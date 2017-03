Der Knoten ist aufgegangen. Und Friedhelm Funkel hatte die richtige Ahnung, dass es irgendwann wieder klappen wird, ohne alles in Frage zu stellen. Das Spiel kam der Fortuna entgegen. Im Ruhrstadion hieß es nämlich: fighten oder untergehen. Es hat endlich wieder Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzusehen. Viel wichtiger waren aber die drei Punkte, das Team hat ein Zeichen gesetzt. Es wäre schön, wenn jetzt gegen Braunschweig auch die treuen Fans belohnt werden, die sich so sehr nach einem Dreier in der Arena sehnen. Verdient hätten sie sich mal ein überzeugendes Heimspiel. Allerdings gab es in Bochum wieder einige, die der Fortuna offenbar mit ihren Bengalos schaden wollen.

