Gül, U 19-Stürmer Majic und Ritter sind die Torschützen.

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat ein Testspiel bei Rot Weiß Oberhausen mit 3:0 (1:0) gewonnen, 90 überzeugende Minuten sahen die rund 200 Zuschauer von beiden Teams jedoch nicht. Der Stadionsprecher des Gastgebers hatte zudem kleine Probleme mit der Herkunft der Fortuna und verortete sie nach Köln, als er das 1:0 durch Gölhan Güls Kopfballtreffer verkündete. Und die Oberhausener zeigten sich auch ansonsten wenig gastfreundlich. Größere Möglichkeiten der Fortuna ließ der Regionalligist gegen eine allerdings auch wenig durchschlagkräftige Elf aus Düsseldorf nicht zu. So richtig empfehlen konnte sich eigentlich niemand für das Spiel am Montag in Stuttgart. Auch die dann wieder nach ihrer Gelbsperre zurückkehrenden Marcel Sobottka und Kevin Akpoguma rissen keine Bäume aus.

In der zweiten Hälfte spielte die Fortuna konzentrierter, ließ den Ball mehr laufen und dem Gegner keine Möglichkeit mehr, gefährlich vor das von Justin vom Steeg gehüteten Tor zu kommen. Zwar spielte sich das Funkel-Team nur wenig Einschusschancen heraus, kam aber durch ein schönes Tor von Igor Karlo Majic (U 19) zum 2:0. Den letzten Treffer erzielte Marlon Ritter drei Minuten vor dem Ende.

„Es war wichtig, dass die jungen Spieler durchgespielt haben und Erfahrungen sammeln konnte“, sagte Trainer Funkel. „Das war ordentlich.“

Fortuna: Vom Steeg - Kiesewetter, Akpoguma (51. Bormuth), Gül, Lucoqui - Sobottka (51. Majic), Gartner - Ferati, Bebou (51. Ritter) - Iyoha, Yildirim; Schiedsrichter: Bandurski (Essen); Zuschauer: 200; Tore: 0:1 (16.) Gül, 0:2 (72.) Majic, 0:3 (87.) Ritter Red