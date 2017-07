Gegen Braunschweig siegt Fortunas U 19 mit 4:0.

Düsseldorf. Von Sieg zu Sieg eilt Fortunas U 19 im Rahmen der Saisonvorbereitung. Am Samstag gewann der Junioren-Bundesligist ein Testspiel gegen den gleichaltrigen Nachwuchs von Eintracht Braunschweig nach Treffern von Dustin Willms, Muhayer Oktay, Georgios Touloupis und Aleksander Milenovic mit 4:0 (1:0). Gestern schoss das Team von Sinisa Suker dann die überforderten Herren des Kreisligisten TSV Norf mit 8:0 (3:0) vom Feld. Auch hier steuerten die Neuzugänge Willms (Schalke 04), Alen Muharremi und Michel Stöcker (beide 1. FC Köln) einige Treffer bei. Eine spannende Testspielreise absolvierte Fortunas U 17 an diesem Wochenende. Am Samstag trotzte das Team von Jens Langeneke dem amtierenden Deutschen B-Jugendmeister FC Bayern München an der Säbener Straße ein 0:0 ab. Gestern folgte dann ein weiterer Test beim FC Augsburg, in dem Timur Enes zum 1:1-Endstand traf. magi