Friedhelm Funkel könnte die beiden Spieler nach ihren Verletzungen wieder aufstellen.

Düsseldorf. Personell kann Friedhelm Funkel jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen. Was der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf über die Rückkehr von Kaan Ayhan und Adam Bodzek zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig am Montag (20.15 Uhr/Arena) denkt, und warum er gerne an Spielern wie Lukas Schmitz und Ihlas Bebou festhält, schilderte er am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Obwohl die Mannschaft in Bochum eine gute Leistung gezeigt und gewonnen hat, heißt das nicht, dass wir alles unverändert lassen.“

Adam Bodzek

Mit dem Vizekapitän der Fortuna wird Fortunas Trainer noch ein Gespräch suchen. „Ich werde ihn auch noch die beiden restlichen Trainingstage genau beobachten, was die Bewegungsabläufe und das Zweikampfverhalten angeht“, erklärte Funkel, der glaubt, dass Bodzek mit der ihm angepassten Manschette ohne größere Probleme zurechtkommt. „In dem Gespräch werden wir dann klären, ob er sich das zutraut. Erst dann werden wir eine Entscheidung treffen, ob er spielen wird.“

Kaan Ayhan

Nach seiner Operation am Auge ist Kaan Ayhan seit Dienstag wieder komplett im Mannschafts-Training. „Bei Kaan sieht es gut aus. Ich glaube nicht, dass er sich in den Einheiten geschont hat, oder nicht richtig in die Kopfbälle reingegangen ist“, sagte Funkel. Natürlich seien diese Zweikämpfe nicht so erbittert wie im Spiel. „Das Auge ist in Ordnung, und er hat auch keine Angst. Zudem sagt er, dass gerne spielen würde.“ Auch mit ihm hat Funkel unter der Woche mehrere Gespräche geführt, weil er auch bei seinem Einsatz kein Risiko eingehen möchte.

Lukas Schmitz

Wenn die Hymne von „Bochum“ im Ruhrstadion gespielt werde, sei er nach eigener Aussage immer besonders motiviert. Das hat Lukas Schmitz am vergangenen Freitag jeder angesehen. „Für ihn werden wir aber Herbert Grönemeyer am Montag nicht spielen. Das kommt beim Düsseldorfer Publikum nicht so gut an“, stellte Friedhelm Funkel klar. „Lukas ist einer unserer beständigsten Spieler und gerade über seine Seite wurden bereits einige Tore vorbereitet. Und daran war er oft beteiligt, wie in Bochum.“ Dort habe er wirklich auffällig gut gespielt. Funkel hofft, dass er es diesmal über einen längeren Zeitraum schafft, auf diesem ganz hohen Niveau zu spielen.

Ihlas Bebou

Für den Trainer ist der Nationalspieler aus Togo ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. „Bei ihm überlegt man zweimal, ob man ihn austauscht, wenn er nicht seinen besten Tag hat“, sagte Funkel, der auch andeutete, darüber nachgedacht zu haben, ihn in Bochum vorzeitig vom Platz zu holen. „Er ist noch ein junger Spieler, auf den gerade in dieser Saison sehr viel eingeprasselt ist“, sagte Funkel. Afrika-Cup, weniger Vorbereitung mit der Mannschaft und die Vertragsgeschichte hätten auf ihn eingewirkt. Deshalb könne man von ihm keine absolute Konstanz erwarten. „Von ihm kann jederzeit eine gute Aktion aufgrund seiner Schnelligkeit ausgehen“, sagte Fortunas Trainer, der meint, einen sehr guten Draht zu dem 22-Jährigen zu haben. „Ihlas muss viel spielen, damit er sich weiterentwickeln kann. Ich traue ihm dann auch zu, dass er irgendwann in der Bundesliga eine gute Rolle spielen wird.“