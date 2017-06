Fortunas Mittelfeldspieler unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2022. Der Club möchte damit ein Signal setzen.

Düsseldorf. Vertragslaufzeiten haben im Profifußball bei weitem nicht mehr die Bedeutung wie zur aktiven Zeit von Friedhelm Funkel. Druck von Beratern, sportliche Enttäuschungen und der Lockruf des Geldes sorgen immer wieder dafür, dass Spieler frühzeitig den Spind räumen und fortan ein anderes Trikot tragen. Ob das im Fall von Marcel Sobottka auch irgendwann so kommt, sei einmal dahingestellt. Am Dienstag verlängerte Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf den bis zum 30. Juni 2018 laufenden Kontrakt mit dem 23-Jährigen bis Sommer 2022. Eine Unterschrift, mit der Spieler und Verein ein Signal setzen.

Sobottka startet mit dem Trainingsauftakt in der kommenden Woche in seine dritte Saison bei der Fortuna. Der Mittelfeldspieler, der 2015 von Bundesligist FC Schalke 04 zu den Rot-Weißen gewechselt war, galt in der aktuell laufenden Transferperiode zwar nicht als möglicher Wechselkandidat. Seine konstant guten Leistungen in Düsseldorf hatten aber den einen oder anderen Verein zumindest auf ihn aufmerksam werden lassen.

„Marcel hat eine fantastische Entwicklung genommen. Er hat im letzten Jahr einen weiteren Schritt gemacht und gehörte trotz seines jungen Alters zu unseren konstantesten Spielern. Dementsprechend ist er inzwischen ein ganz wichtiger Baustein unseres Teams“, wird Trainer Funkel in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Schalke ließ die Rückkauffrist nach dem Saisonende verstreichen

Nach 43 Begegnungen im Dress der Fortuna hatte der FC Schalke nun die Möglichkeit, Sobottka zurück nach Gelsenkirchen zu holen. Doch die „Knappen“ ließen die Frist verstreichen – zur Freude der Fortuna und ihres Trainers, der seinen Schützling noch nicht am Ende seiner Entwicklung sieht: „Ich bin mir sicher, dass immer noch eine Menge Potenzial in ihm steckt. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass er seine Zukunft und damit seine nächsten Entwicklungsschritte bei uns sieht. Die Fortuna kann stolz darauf sein, einen solchen Spieler langfristig gebunden zu haben.“

Sobottka selbst freut sich auf seine Zukunft in Düsseldorf: „Ich hatte in den letzten beiden Jahren durchgehend das gute Gefühl, dass die Fortuna für meine persönliche Entwicklung die perfekte Adresse ist. Daher ist die Vertragsverlängerung ein logischer Schritt. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zeit und das Angehen der Ziele, die wir gemeinsam erreichen möchten.“

Trainingsauftakt Bereits vor dem Trainingsauftakt am Montag steht für die Fortuna-Profis der traditionelle Laktat-Test auf dem Programm. Drei Spieler werden jedoch fehlen: Kaan Ayhan und Ihlas Bebou haben nach Nationalmannschafts-Einsätzen bis einschließlich Montag frei, Gökhan Gül weilt bei der deutschen U 19-Nationalmannschaft und bereitet sich auf die EM in Georgien vor. Um 15 Uhr am Montag findet die erste Trainingseinheit statt. Am Mittwoch (18.30 Uhr) bestreitet die Fortuna ihr erstes Testspiel beim TSV Krefeld-Bockum.

Obwohl es bislang neben Torhüter Raphael Wolf und Defensivspieler Niko Gießelmann noch keine weiteren Verpflichtungen gab, sendet die Fortuna – anders als das in der jüngeren Vergangenheit häufiger der Fall war – das Zeichen, dass gute und zugleich noch junge Profis nicht nach kurzer Zeit bereits das Weite suchen müssen und werden. Marcel Sobottka gehörte 2016/17 zu den besten Feldspielern im Kader. In der neuen Saison soll das bei der Fortuna nicht anders sein.