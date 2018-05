Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat die Termine für die Sommervorbereitung bekanntgegeben. Neben zwei Trainingslagern stehen auch schon fünf Testspiele fest. Nach dem letzten Freundschaftsspiel der Saison - am vergangenen Mittwoch in Tönisberg - wird die Mannschaft von Friedhelm Funkel am 24. Mai in den wohlverdienten Sommerurlaub starten.

Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt dann am 30. Juni mit dem Laktattest für die Mannschaft im Arena-Sportpark. Anfang Juli geht es dann zum ersten Trainingslager nach Wiesensee. Der erste Spieltag für die kommende Bundesliga-Saison ist am Wochenende vom 24. bis zum 27. August. In der Woche davor wird bereits die erste Runde im DFB-Pokal ausgespielt.

Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 24. Mai: Start Sommerpause

Samstag, 30. Juni: Laktattest (Arena-Sportpark)

Montag, 2. Juli: Trainingsauftakt (Arena-Sportpark)

Dienstag, 3. Juli: Start Trainingslager Wiesensee

Freitag, 6. Juli: Testspiel gegen den Eisbachtaler SV (18 Uhr)

Dienstag, 10. Juli: Rückfahrt Trainingslager Wiesensee / Testspiel beim VfB Wissen (18 Uhr)

Samstag, 14. Juli: Testspiel gegen den TSV Meerbusch (13:00 Uhr)

Mittwoch 18 Juli: Testspiel gegen Wegberg Beck (19 Uhr)

Donnerstag, 19. Juli: Start Trainingslager Maria Alm

Freitag, 27. Juli: Rückkehr Trainingslager Maria Alm

Dienstag, 14.08.: Testspiel beim VfL Benrath (18 Uhr)

Freitag, 17., bis Montag, 20. August: Erste Runde DFB-Pokal

Freitag, 24., bis Montag, 27. August: 1. Spieltag Bundesliga

Zusätzlich werden in Kürze noch weitere Testspiele und der Termin der Saioneröffnung bekanntgegeben, teilte der Verein am Donnerstag mit. red