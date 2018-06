Düsseldorf. Lukas Sinkiewicz wird Co-Trainer von Nico Michaty bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Der 32-Jährige war zuletzt im Trainerteam der U21 des 1. FC Köln.

In seiner aktiven Karriere blickt er auf 76 Bundesliga- und 89 Zweitligaeinsätze für den 1.FC Köln, Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und den VfL Bochum zurück. Sinkiewicz freut sich auf seine neue Aufgabe, „Die Fortuna und ihr Nachwuchsleistungszentrum haben in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Der schöne Neubau, der derzeit am Flinger Broich entsteht, ist ein gutes Beispiel dafür.".

Bei der Fortuna erhofft man sich besonders, dass der 32-Jährige den jungen Spielern durch seine große Erfahrung weiterhelfen kann, erklärt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Frank Schäfer. red