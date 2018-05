Der Verein entschuldigt sich für die Probleme bei seinen Mitgliedern. Noch ist keine Lösung gefunden.

Düsseldorf. Nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga sind Dauerkarten bei den Mitgliedern von Fortuna Düsseldorf sehr begehrt. So begehrt offenbar, dass am Dienstag der Verein wegen massiver Serverprobleme den Vorverkauf der Mitglieder-Dauerkarten vorläufig aussetzen musste. Trotz wochenlanger Testphase sei es dem technischen Dienstleister LMS nicht gelungen, für einen reibungslosen Ablauf des Vorverkaufs zu sorgen, heißt es auf der Homepage von Fortuna Düsseldorf.

Der Verein bedauert die Panne und verspricht, dass das Problem so schnell wie möglich gelöst werden soll. Der Start der zweiten Dauerkarten-Verkaufsphase für Mitglieder sollte am Dienstag beginnen und war bis zum 17. Juni angesetzt. Der freie Dauerkarten-Verkauf beginnt laut Verein am 21. Juni.

Unser Ticketing-Dienstleister LMS entschuldigt sich bei Euch und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Probleme beim Dauerkartenverkauf: https://t.co/Uhxedxhv2o #f95 — Fortuna Düsseldorf (@f95) 22. Mai 2018

Wann der Vorverkauf nun für die Mitglieder weitergehen kann, will Fortuna Düsseldorf so schnell wie möglich mitteilen. A.V.